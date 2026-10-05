Piden casi 24 años de cárcel para un acusado de agredir sexualmente a una menor en Almansa

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este miércoles, 7 de octubre, al acusado A.C.C. para el que el Ministerio Público solicita 23 años y 8 meses de cárcel por dos agresiones sexuales a una menor en Almansa, amenazas y quebrantamiento de medidas cautelares.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan de octubre de 2022 hasta enero de 2023, cuando el procesado mantuvo una relación sentimental con una joven cuando ella contaba con 15 años de edad.

Así, el fiscal relata que durante la noche del 24 de noviembre de 2022, el acusado, con ánimo de atemorizar a la joven, en el curso de una conversación por WhatsApp, le escribió diversos mensajes en los que le decía que su tío iba a matar al padre de la víctima, pidiéndole ella que no lo hiciera.

Ante estos mensajes, el Ministerio Público afirma que la joven, que sufría "gran temor y desasosiego", contestaba al procesado pidiéndole en repetidas veces que parara y diciéndole que lo estaba pasando muy mal. Además, en el curso de esa conversación se dirigió a sus padres, quienes estaban en el domicilio, y con "gran desasosiego" les dijo que si a ella le pasaba algo, que supieran que los quería.

A tenor de estos hechos, en fecha 2 de diciembre de 2022 se acordó por auto del juzgado de instrucción número 1 de Almansa, prohibir al acusado aproximarse a la chica a una distancia inferior a 30 metros, a su domicilio, centro de estudios o cualquier lugar frecuentado por ella.

Pese a ello, durante la mañana del 24 de diciembre de 2022, el procesado a través de tercera personas, envió a la víctima una caja que contenía, entre otros efectos, un perfume y una carta, en la que él mismo le pedía perdón y le deseaba felices fiestas, denunciando estos hechos el padre de dos días después.

Además, el procesado mantuvo contacto con telemático con la joven a través de Instagram y del teléfono móvil, llegando a verse en distintas ocasiones, y a tener contacto directamente y a través de terceros. Así, en fecha 9 de enero de 2023 ella acudió a dependencias policiales por lo que el procesado la llamó hasta en 20 ocasiones preguntándole qué había ocurrido con la Guardia Civil.

LAS AGRESIONES SEXUALES

En otra ocasión, sobre las 4.00 horas del 1 de enero de 2023, ambos se encontraron en las inmediaciones del domicilio de ella y tras entablar conversación en la que accedió a marcharse con él, espetándole ella que solo quería hablar, se dirigieron hacia el aparcamiento de un centro comercial de Almansa, y el acusado mantuvo con ella relaciones sexuales, pese a que tenía 15 años de edad y sus facultades afectadas por la previa ingesta de alcohol durante esa noche.

Al día siguiente, en un descampado cerca de las pistas de atletismo de la localidad, el procesado, valiéndose de la dependencia que la joven tenía sobre él, y a que previamente le había dicho que si no quería mantener relaciones sexuales con él la iba a dejar, le propuso mantenerlas de nuevo, accediendo ésta para que A.C.C. no la dejara.

Como consecuencia de los hechos, el padre de la joven interpuso una denuncia el 9 de enero de 2023, y el día 11 de enero se acordó por auto del juzgado de instrucción número 1 de Almansa prisión provisional comunicada a eludir bajo fianza de 200 euros para el procesado --detenido el día 10 de enero--, dictándose por el mismo juzgado en fecha 13 de enero de 2023 auto de libertad tras haber pagado la fianza.

No obstante, se mantuvieron las medidas de prohibición de aproximación a la joven, a su domicilio, a su centro de estudios, lugar frecuentado o en que se encuentre a menos de 300 metros, así como prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio directa o indirectamente.

Del mismo modo, por auto de 21 de noviembre de 2023 el Juzgado de Instrucción número 1 de Almansa, acordó la prisión provisional del procesado, quien había sido detenido el 20 de noviembre de 2023. Quedó en libertad en fecha 12 de febrero de 2024.

El auto en que se acordó su libertad provisional y la prohibición de residir en Almansa manteniendo las medidas de prohibición y aproximación a la víctima fue notificado en legal forma al procesado en la misma fecha de su dictado.

A pesar de conocer esto pronunciamientos del juzgado de Almansa, el 28 de julio de 2023 el acusado envió distintos WhatsApps a la joven desde el teléfono sin que ella respondiese, siendo denunciado por el padre de ella ese mismo día.

Del mismo modo, el 20 de octubre de 2023 el procesado acudió a la localidad de Almansa sin causa que lo justifique, siendo identificado en la vía pública durante esa tarde por agentes de la Guardia Civil.

Para el Ministerio Público, todos estos hechos son constitutivos de un delito de amenazas a pareja sentimental por el que pide un año de prisión; de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar por el que pide otro año de cárcel; de dos delitos de agresión sexual por el que solicita 20 años de cárcel y de dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar por el que pide para el acusado 20 meses de prisión.