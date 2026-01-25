Piden hasta cinco años de prisión para dos acusados de traficar con medio kilo de cocaína en Ciudad Real

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 27 de enero a dos acusados por un presunto delito de tráfico de drogas, en una causa en la que uno de ellos también se enfrenta a cargos por resistencia a agente de la autoridad y lesiones.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a principios de 2023, cuando la Policía Nacional inició una investigación tras detectar una presunta actividad continuada de venta de cocaína en Ciudad Real.

Las pesquisas policiales culminaron el 7 de marzo de 2023, cuando los agentes observaron un intercambio de droga entre ambos acusados en un establecimiento de la capital.

Tras la operación, uno de ellos fue interceptado cuando abandonaba el lugar con una bolsa que contenía más de medio kilo de cocaína, momento en el que intentó huir, se resistió a la actuación policial y causó lesiones leves a una agente durante el forcejeo.

En total, los agentes intervinieron 533,23 gramos de cocaína, a los que se sumaron 0,58 gramos localizados posteriormente en el domicilio del principal acusado.

La sustancia incautada habría alcanzado un valor superior a los 55.000 euros en el mercado ilícito. Además, incautaron 5.270 euros en efectivo a uno de los procesados y 265 euros al otro, cantidades que, según la Fiscalía, correspondían al pago de la droga.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal ha solicitado para uno de los acusados cinco años de prisión y una multa de 150.000 euros, además de penas de multa por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, mientras que para el segundo solicita una condena de cuatro años de cárcel y una multa de 100.000 euros.