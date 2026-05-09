Piden dos años de cárcel para el exdirector de una entidad bancaria acusado de estafar 14.718 euros a un cliente

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TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes, 12 de mayo, al exdirector de una entidad bancaria de Olías del Rey (Toledo) acusado de estafar 14.718 euros a un cliente en marzo de 2012. El fiscal pide para el procesado una pena de dos años y seis meses de prisión por un delito de estafa.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, C.M.P.G., como apoderado y director de una entidad bancaria de Olías del Rey, guiado por ánimo de ilícito enriquecimiento y valiéndose del cargo que desempeñaba, el día 23 de marzo de 2012, en el marco de las gestiones realizadas en notaría para la elevación a pública de una compraventa y el otorgamiento de la correspondiente hipoteca por su entidad, hizo creer a J.P.G.C. la necesidad de firmar un papel en blanco con la única rúbrica de reintegro/adeudo.

Posteriormente, valiéndose de la firma de J.P.G.C. de este modo obtenida, el acusado rellenó el folio en blanco con su puño y letra, añadiendo: "Olías del Rey" en la casilla del "nombre de la sucursal", "..." como "código cuenta cliente", "J.P.G.C." como "titular" y el "importe" de "14.718 euro", grabando en el banco un reintegro en efectivo a J.P.G.C., que nunca se efectuó, y por el que C.M.P.G. hizo suya la citada cantidad, incorporándola de un modo definitivo a su patrimonio.

El acusado deberá indemnizar a J.P.G.C., en la cantidad de 14.718 euros por el dinero sustraído y en 2.000 euros por daño moral, con intereses de mora procesal.