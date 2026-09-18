Piden más de cinco años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su sobrino de 9 años en Ciudad Real

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 23 de septiembre, a J.J.P.S., un hombre para el que la Fiscalía solicita cinco años y seis meses de prisión por un delito continuado de exhibicionismo y otro de agresión sexual a su sobrino de nueve años.

Según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos habrían ocurrido en el año 2024, cuando el acusado convivía en el mismo domicilio, ubicado en un municipio del a comarca de Almagro, con su madre, sus hermanas y su sobrino, un niño de nueve años.

La Fiscalía sostiene que el procesado habría protagonizado en varias ocasiones conductas de carácter sexual delante del niño y que también habría mantenido un contacto de naturaleza sexual con el menor.

El escrito describe además otro episodio ocurrido mientras el niño se encontraba en el baño, unos hechos que habrían provocado que el menor se asustara y comenzara a gritar.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de exhibicionismo y de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Por el primero de ellos reclama un año de prisión, mientras que por el segundo solicita cuatro años y seis meses de cárcel, lo que eleva la petición conjunta a cinco años y medio.

Además, por el delito de agresión sexual, el Ministerio Fiscal pide que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del menor, de su domicilio, de su centro escolar o de cualquier otro lugar que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante tres años.

También reclama una medida de libertad vigilada durante cinco años, que comenzaría a ejecutarse una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Entre las pruebas propuestas para la vista figura el interrogatorio del acusado y distintas declaraciones testificales y periciales.

En el caso del menor, la Fiscalía solicita que durante el juicio se reproduzca la prueba preconstituida ya practicada, precisamente para evitar que tenga que asistir personalmente a la vista oral.