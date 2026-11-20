Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 25 de noviembre, al acusado Z.M., para el que el Ministerio Público pide ocho años de cárcel por un presunto delito de agresión sexual tras violar a una menor de 16 años en Hellín.

Según el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, lo hechos se remontan al 23 de abril de 2017, cuando el acusado coincidió en la vía pública con A., que contaba con 16 años de edad, en el momento en que ésta iba caminando hacia el Centro de Salud de Hellín.

En ese momento, apunta el fiscal, le dijo que quería hablar con ella y que lo acompañara a su vivienda, insistiendo en varias ocasiones hasta que la menor accedió.

Una vez en su interior, el procesado tapó la boca de la menor para evitar que gritara, la asió fuertemente de un brazo y la introdujo en el interior de uno de los dormitorios, empujándola contra la cama, todo ello a pesar de que intentaba zafarse de él sin conseguirlo, sostiene el Ministerio Público.

El procesado le quitó la blusa, los pantalones y la ropa interior, procediendo a agredirla sexualmente en contra de la voluntad de la víctima, que no consiguió zafarse del mismo al tenerla agarrada fuertemente de los brazos.

La perjudicada denunció los hechos el día 3 de septiembre de 2020 cuando se volvió a encontrar con el acusado en la vía pública.

Para el Ministerio Público estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal, por el que solicita una pena de ocho años de cárcel para el procesado.