Piden seis años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra de siete años en Tomelloso

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, 17 de junio, a M.S.V., un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a su hijastra, de siete años de edad en el momento de los hechos, por el que la Fiscalía solicita seis años de prisión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron en Tomelloso desde el año 2018, pese a que la relación sentimental entre la madre y el acusado se mantuvo desde 2016 y 2021.

El Ministerio Público sostiene que, en un contexto de convivencia familiar y aprovechando la relación de confianza existente con la menor, utilizaba el pretexto de "jugar a hacer cosquillas" para realizar tocamientos en sus partes íntimas. Todo ello "con la oposición de la menor", según indica la Fiscalía.

El escrito del Ministerio Fiscal también señala que el acusado pedía a la menor que "no le dijera nada a su madre de esos juegos" porque se enfadaría.

Según la Fiscalía, estos hechos se habrían producido hasta 2019, cuando la familia se trasladó a otra vivienda en la que el acusado seguiría abusando de la menor con más intensidad a pesar de la negación de la menor.

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años y pide para el acusado seis años de cárcel.

También reclama la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante siete años.

Además, el Ministerio Público solicita que se le imponga una medida de libertad vigilada durante seis años tras el cumplimiento de la pena, así como la inhabilitación durante diez años para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la menor con 10.000 euros por daño moral.