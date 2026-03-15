Piden tres años de prisión y 190.000 euros de multa a los administradores de una empresa de Torrijos por fraude

Archivo - Audiencia Provincial de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 17 de marzo, a A.I.R.M. e I.P.M., administradores de la empresa Servicios Publicitarios Torrijos SL entre 2015 y 2018, acusados de defraudación a la seguridad social por valor de 83.816,75 euros.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos acusados crearon Servicios Publicitarios Torrijos SL en noviembre de 2015, cesando su actividad en 2017, para conformar a continuación la empresa Repartos Publicitarios Anivan SL, con la misma sede social, mismos trabajadores y dedicadas ambas a la actividad de agencia de publicidad.

En el marco de ambas empresas, y con ánimo de eludir sus responsabilidades con la seguridad Social, los acusados no habrían presentado las cuentas anuales en el registro mercantil desde 2016. Asimismo, habrían eludido sistemáticamente el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores, a pesar de descontar dicha cuota de su nómina, así como la cuota del RETA de ambos administradores.

Por medio de dichas acciones, la deuda generada con la Seguridad Social, a través de la empresa Servicios publicitaros Torrijos SL, asciende a un total de 62.548, 20 euros; mientras que la deuda generada por medio de la empresa Repartos publicitarios Anivan SL, asciende a 21.268,55 euros.

La Fiscalía estima que los hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social, por el que solicita una pena de tres años de prisión para cada uno de los acusados, así como una multa de 190.159,5 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de prisión para el caso de impago.

Además, considera que procede imponer a las entidades Servicios Publicitarios SL, la pena de multa de 125.096,4 y a la entidad Repartos Publicitarios Anivan SL en la cantidad de 42.537,10 por el delito contra la Seguridad Social.

También solicita la indemnización conjunta y solidaria a la Seguridad Social en la cantidad de 83.816,75 euros, con aplicación de interés de mora procesal.