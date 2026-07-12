Piden tres años de prisión para el administrador de una empresa de envíos por apropiarse de cerca de 30.000 euros

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TOLEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, 15 de julio, a A.S.R., administrador de la empresa de una empresa de envíos urgentes, acusado de apropiarse de 29.552,32 euros. Una acusación por la que la Fiscalía solicita 3 años de prisión.

Según consta en el escrito de acusación, al que ha podido acceder Europa Press, el acusado, administrador único de dicha empresa con domicilio Talavera de la Reina, el día 16 de julio de 2018 celebró con otra compañía logística un contrato para la prestación de servicios de distribución de mercancías en las provincias de Ávila y Toledo, obligándose a entregar, en un plazo máximo de 48 horas, las cantidades que percibiera de los clientes en una cuenta bancaria de la empresa asociada.

Siempre según el escrito de acusación, el periodo de tiempo comprendido entre los meses de febrero de 2020 y agosto de 2021, el acusado, llevando a cabo un modelo de actuación premeditado, incumpliendo lo pactado, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se adueñó de la cantidad de 29.552,32 euros que había recaudado de numerosos clientes, que debía haber reembolsado a la otra empresa, dinero que no ha sido recuperado.

Unos hechos que la Fiscalía considera un delito continuado de apropiación indebida, por el que solicita una pena de tres años de prisión, así como una indemnización por la cuantía apropiada a la empresa con la que había adquirido el compromiso contractual.