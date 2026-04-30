'Piedra y Luz', de Belén Arteaga, es la obra que anunciará el Corpus Christi de Toledo 2026

Cartel del Corpus 2026. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado el fallo del jurado para el concurso del cartel anunciador de la Fiesta de la Semana Grande del Corpus Christi 2026. La obra ganadora, titulada 'Piedra y Luz', es una creación original e inédita de la autora Belén Arteaga.

En esta edición, el concurso ha contado con una participación de 13 propuestas, todas ellas de "gran calidad" artística, que buscaban plasmar la singularidad de una festividad declarada de Interés Turístico Internacional. Tras una deliberación detallada, el jurado se ha decantado por la obra de Arteaga por su "fuerza visual y su equilibrio narrativo", tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El fallo ha sido emitido este jueves por un jurado presidido por el concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, y ha contado con la participación de diversos representantes de los grupos políticos municipales; un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 'El Ciudadano'; un experto de la Escuela de Arte de Toledo; un representante de los medios de comunicación locales y un miembro de la Junta Pro-Corpus.

'Piedra y Luz' ha obtenido la máxima puntuación gracias a su capacidad para sintetizar los "dos pilares" del Corpus toledano, como son la "monumentalidad" del entorno histórico y la "espiritualidad y brillo" que inunda las calles durante el recorrido procesional.

Según las bases publicadas, la autora recibirá un premio dotado con 1.000 euros y el diseño servirá como imagen oficial en todos los soportes de promoción de la fiesta. El concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano ha agradecido la participación de todos los artistas que han presentado sus trabajos, "enriqueciendo con su visión una de las tradiciones más arraigadas y queridas por los toledanos".