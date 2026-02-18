Piedrabuena reivindicará la carne de caza con la Feria Sabores de los Montes, que espera reunir a más de 3.000 personas

Presentación de la Feria de los Sabores de los Montes. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad ciudadrealeña de Piedrabuena se convertirá del 13 al 15 de marzo en el epicentro de la gastronomía vinculada a la carne de caza con la celebración de la Feria Sabores de los Montes, una cita que aspira a consolidarse como referente regional y que prevé atraer a más de 3.000 visitantes al Pabellón Multifuncional.

La delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, y el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, han sido los encargados de presentar este miércoles una feria que toma el testigo de 'Sabores del Quijote', una feria gastronómica e itinerante iniciada en la legislatura pasada por la Diputación de Ciudad Real y que recorría distintos pueblos de la provincia con el fin de promocionar sus productos.

El alcalde de Piedrabuena ha subrayado que el evento generará riqueza, turismo y ocio en el municipio y ha agradecido el trabajo del equipo de Gobierno para sacar adelante una iniciativa que cuenta con un presupuesto en torno a 60.000 euros, con la colaboración de la Junta.

El regidor ha detallado que la programación incluirá catas de vino y queso, un concurso de tapas, demostraciones populares y una amplia oferta de actividades deportivas como senderismo o rutas BTT, pensadas tanto para visitantes como para vecinos. A ello se sumará una intensa programación musical durante todo el fin de semana.

Cabezas ha lamentado que la Diputación no haya querido colaborar con la financiación del transporte para las Universidades Populares, tal y como se le había propuesto desde el Ayuntamiento, y ha defendido la necesidad de dar continuidad a este tipo de iniciativas.

En este contexto, ha recordado que en la pasada legislatura se impulsaron actividades similares que funcionaron bien y que, según ha indicado, en la actual etapa en la institución provincial se han suprimido.

De su lado, la delegada de la Junta ha destacado que se trata de la primera feria especializada en la carne de caza, "un producto que forma parte del patrimonio cultural y económico de la región".

En este sentido, ha subrayado que la actividad cinegética contribuye a fijar población en el medio rural y ha recordado que el pasado año generó en Castilla-La Mancha 1.550 millones de euros de forma directa.

Fernández ha asegurado que cualquier iniciativa que suponga la difusión y puesta en valor de los productos agroalimentarios contará con el apoyo del Gobierno regional.

Además, ha puesto en valor la certificación de la carne de caza impulsada por el Ejecutivo autonómico, una medida que ha tenido buena acogida y que, según ha señalado, garantiza el consumo y favorece su comercialización.