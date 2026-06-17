Pierde la vida el conductor de un turismo tras colisionar contra un muro en Lezuza (Albacete)

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ALBACETE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha perdido la vida este miércoles después de que el vehículo se saliera de la vía a la altura del kilómetro 477 de la N-430, y colisionase contra un muro, quedando atrapado en el interior, en Lezuza (Albacete).

El aviso del suceso se ha recibido a las 6.43 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de La Roda para proceder al rescate del cuerpo, médico de urgencias, UVI y una ambulancia de soporte que no ha llegado a intervenir.