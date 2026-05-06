Piezas y espacios "únicos y exclusivos" de la Catedral de Toledo se abren al público en una muestra desde el 25 de mayo

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, acompañado del deán de la Catedral, José Pedro González; y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, presentan la exposición 'Primada. VIII Centenario Catedral de Toledo' - JCCM

TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Primada. VIII Centenario Catedral de Toledo' mostrará desde el 25 de mayo hasta el 14 de octubre piezas y espacios "únicos y exclusivos" de la Catedral Primada a un precio de 12 euros. Destacan entre ellos la Biblia de San Luis, El Balcón de la Reina, la parte de atrás de las vidrieras o "gigantones", el Ochavo de la Catedral con "infinidad de relicarios", la capilla de la Virgen del Sagrario o las tablas del Retablo de San Eugenio tras su restauración.

Así lo han desgranado en rueda de prensa el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, acompañado del deán de la Catedral, José Pedro González; y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, que han señalado que el valor de estas piezas es "incalculable".

Para poder acceder a esta muestra se podrá adquirir una entrada concreta, que engloba un recorrido libre a un precio de 12 euros, y si se requiere se podrá contratar una visita guiada. Este pase es independiente de la visita habitual al Templo Primado, que también cuesta 12 euros.

Las entradas ya están a la venta desde hace varios meses, y desde la Consejería de Cultura se espera superar la cifra de medio millón de visitantes, tal y como ha señalado la viceconsejera del ramo.

CUSTODIA DE ARFE SIN INTERRUPCIONES

La Custodia de Arfe será de las últimas piezas de la muestra, que se ha diseñado de tal forma que puedan verla "los que van a la exposición y los que están haciendo la visita turística, sin interrupciones de ningún tipo".

A los cuatro días de inaugurar la muestra, se tendrá que trasladar la Custodia de nuevo para la procesión del Corpus Christi, por lo se está viendo la posibilidad de cómo hacerlo, "de cómo subirla a la carroza, para esos días de la procesión". Posteriormente, volvería otra vez a su lugar, ha aclarado el deán.

La primera de las obras de esta muestra es un cuadro de Francisco Rizi, donde se refleja como el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y Fernando III colocan la primera piedra de la Catedral de Toledo. La última de las piezas se va a colocar el 22 de mayo y será la obra 'El prendimiento de Cristo' de Francisco de Goya.

330 OBRAS DIFERENTES

La exposición cuenta con un presupuesto de más de 2,2 millones de euros, reunirá alrededor de 330 obras de muy diversa naturaleza, en cuanto a épocas, estilos, técnicas y formatos, de las cuales aproximadamente la mitad nunca se han mostrado antes al público.

El conjunto incluye piezas de destacados maestros españoles como Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Zurbarán o Alonso Cano, junto a una relevante representación de artistas extranjeros, especialmente italianos, entre los que sobresalen Giovanni Bellini y Luca Giordano. Aunque el 85% de las piezas pertenecen a la propia Catedral, la muestra cuenta además con la colaboración de más de una treintena de prestadores externos.

Se quiere ahondar en la relevancia histórica y artística del templo desde el siglo XIII hasta el XVIII y el discurso expositivo se articula en dos grandes etapas. La primera abarca desde el inicio de la construcción hasta su finalización a finales del siglo XV, destacando la estrecha relación entre la grandeza artística del templo y el papel de sus arzobispos como primados, impulsores de programas artísticos concebidos como modelo para otras iglesias de España.

La segunda parte se centra en la Edad Moderna, poniendo en valor el mecenazgo de los arzobispos toledanos y su voluntad de proyectar el esplendor de la Catedral como referente del mundo católico. Asimismo, se subraya el papel de las reliquias, la devoción a los santos toledanos y el culto a la Virgen del Sagrario como ejes fundamentales para reforzar el prestigio, la espiritualidad y la función pastoral de la sede primada.

UN CATÁLOGO

Pastor ha comentado que entre los principales legados de la exposición destacan la restauración de más de un centenar de obras, llevada a cabo por un equipo de alrededor de 15 profesionales, y la elaboración de un catálogo de gran envergadura.

Esta publicación, en dos volúmenes y con un total de 1.300 páginas, reúne 31 artículos y las fichas de todas las piezas expuestas, fruto del trabajo de cerca de un centenar de profesores e investigadores de prestigiosas universidades europeas y americanas, así como especialistas y conservadores de museos, entre ellos seis del Museo del Prado. El catálogo estará disponible a un precio de 60 euros.

La exposición está comisariada por Javier Martínez de Aguirre Aldaz, responsable de la primera parte y especialista en arte medieval, y Benito Navarrete Prieto, encargado de la segunda y experto en pintura española de la Edad Moderna y el Barroco. El proyecto museográfico ha sido diseñado por Francisco Bocanegra, cuya propuesta aporta una visión contemporánea e integradora del espacio expositivo.

Amador Pastor ha comentado que la muestra es el resultado de un esfuerzo colectivo que ha implicado a cerca de 300 personas entre comisarios, investigadores, restauradores, técnicos y profesionales de distintos ámbitos, reflejando la suma de voluntades que ha hecho posible una de las exposiciones más relevantes celebradas en Castilla-La Mancha en torno a su patrimonio histórico y artístico.

De su lado, el deán se ha mostrado "muy contento" porque se pueda "conocer lo que ha significado la Catedral en Toledo, en España y en el mundo" para que "todos fuésemos conscientes de esta grandeza", con un trabajo que se lleva realizando desde el año 2023.