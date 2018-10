Pilar Zamora "se dejará la piel" para sacar adelante unos "buenos presupuestos"

Actualizado 14/10/2018 12:45:10 CET

CIUDAD REAL, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha asegurado que "se dejará la piel" junto a su equipo de Gobierno con el objetivo de diseñar el mejor proyecto de presupuesto posible con el objetivo de obtener el apoyo de Ganemos para su aprobación y evitar así que el Consistorio tenga que funcionar con las cuentas prorrogadas.

En una entrevista concedida a Europa Press, la primera edil ciudadrealeña ha explicado que las líneas básicas de ese proyecto seguirán siendo "prácticamente las mismas" que desde que se inició la legislatura, con acción social e inversión como pilares, y empezarán a negociar con Ganemos en cuanto el proyecto esté redactado.

"Nosotros nos vamos a sentar a negociar con Ganemos porque a nadie se le escapa que hasta ahora ha sido así y nos gustaría acabar la legislatura de la misma manera porque es bueno para la ciudad" apunta Zamora, quien aclara sobre el aviso de Ganemos de no apoyar las cuentas municipales si quedan partidas sin ejecutar de las enmiendas que les aprobaron en 2018 que "las inversiones que nos piden están prácticamente finalizadas como por ejemplo la casa de la ciudad que es el antiguo edificio del IMPEFE".

No obstante, ha insistido en que intentarán convencer a Ganemos, porque es con quien tienen "más afinidad ideológica", de que se trata de un presupuesto "bueno" que sube las ayudas a las familias, a la cooperación y que sigue invirtiendo en la ciudad, si bien no cierran la puerta de la negociación a nadie "y, de hecho, en anteriores ejercicios se han aprobado enmiendas del resto del grupo municipales, incluido PP y Ciudadanos. No nos cerramos a aprobar a aquello que sea bueno para la ciudad".

Sobre la posibilidad de que no lograran recabar ese apoyo, Pilar Zamora insiste en que "no pasa por nuestra cabeza funcionar con ellos prorrogados. Nuestro objetivo es sacar adelante un buen proyecto que se apruebe. Prorrogados casi ni lo verbalizo ya que haría que se parara mucha inversión y muchos cambios sociales no se podrían llevar a cabo, por lo que a Ciudad Real le irá mejor con unos nuevos presupuestos en 2019 que con una prórroga. Nos vamos a dejar la piel en sacarlos adelante".

OPOSICIÓN DEMAGOGA

Respecto a la postura adoptada por el PP durante la legislatura, la ha considerado de "demagogia ridícula" poniendo como ejemplo que hayan intentado hacer creer "que llegamos nosotros y los empresarios salieron corriendo, cuando es mentira porque que no estaban" o que no hayan apoyado iniciativas buenas para la ciudad como pedir a SEPES que agilice el polígono.

"Es una oposición aún de pataleo y no se han hecho idea de que están en la oposición, por lo que casi cuatro años después siguen hablando de alcaldesa ilegítima o pacto de perdedores en lugar de ponerse a trabajar por lo que realmente le importa a los ciudadanos", afirma Zamora.

Preguntada sobre la posibilidad de que sea Francisco Cañizares quien encabece la lista del PP al Ayuntamiento de Ciudad Real, Pilar Zamora se muestra respetuosa "como siempre he sido" si bien apunta que para ser alcalde debería ser desde la dedicación exclusiva y estando en permanente contacto con la ciudadanía. "Hay que conocer la ciudad y pulsarla, algo que Cañizares lleva tiempo sin hacer", ha dicho.

En este sentido, recuerda que siempre ha defendido "y ha cumplido" con esa dedicación exclusiva a la ciudad que anunció en las pasadas elecciones "y que Cañizares ratificó cuando dijo que Rosa Romero no era la adecuada para presidir el PP regional porque estaba fuera, pero parece que para ser alcalde sí".

ENCUESTAS

Sobre las posibles encuestas, Pilar Zamora se muestra reacia porque no gustan ni les hago caso ya que considera que la verdadera opinión se palpa en la calle. "De hecho, en las pasadas elecciones las encuestas nos daban muy malos resultados pero yo en la calle percibía que se pedía un cambio como así fue".

En este caso afirma sentirse con fuerzas y ganas, a pesar del cáncer de mama que se le diagnosticó el pasado mes de abril. "Me encuentro muy animada y muy apoyada por la gente. Espero que las elecciones vayan muy bien, que renovemos y seamos la lista más votada. Quiero 15 concejales porque es a lo que tenemos que aspirar".

Y pide esa mayoría porque, recuerda, el PSOE encontró "una ciudad abandonada, sin cultura en la calle, en la que se compraban esqueletos de edificios fantasmas, y ha avanzado mucho pero comparo este proyecto con tener un hijo en el instituto que, para que complete su formación, necesita ir a la universidad. Yo voy a pedir la confianza a los ciudadanos porque este 'hijo' que es Ciudad Real necesita terminar los estudios universitarios", ha concluido.