Piqueras advierte de que "la mentira está ganando espacio a la verdad" y llama a defender el periodismo "con rigor"

Archivo - Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete y Pedro Piqueras. Entrega de la Medalla de Oro de Honor y Gratitud de la Provincia de Albacete al periodista Pedro Piqueras Gómez, en Albacete, Castilla-La Mancha. - VÍCTOR FERNÁNDEZ - Archivo

ALBACETE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista y presentador de telediarios Pedro Piqueras ha recibido este miércoles la Medalla de Oro, de Honor y Gratitud de la Provincia de Albacete en el centro cultural de La Asunción, en su ciudad natal, donde ha advertido que "la mentira está ganando espacio a la verdad" en los medios de comunicación ante lo que ha llamado a defender la profesión del periodismo "con rigor".

Piqueras ha pedido a la gente a "fiarse de los que son periodistas serios", "no vivir del clickbait para todo" y "no dejarse llevar por noticias que llevan dos líneas y están hechas para alterarnos". Ante esto, el periodista jubilado ha propuesto "dudar de las fuentes cuando llegan, leer periódicos y libros, ver televisión seria y fomentar de nuevo el humanismo", asegurando que "hay muchos periodistas rigurosos" que deben abogar por el método y la calidad.

Respecto a la entrega de la medalla, el veterano presentador ha destacado que le "demuestra un cariño de la gente increíble", siendo los albaceteños uno de sus principales orgullos y "sobre todo, porque es una ocasión para recordar mi historia de antes de ser periodista, que se desarrolla aquí, donde tuve los cimientos de mi vida".

En el homenaje ha participado otro compañero de profesión destacado, Manuel Campo Vidal, quien ha citado a Piqueras como un ejemplo "de honestidad, sensatez y serenidad" ante las cámaras y a pesar "de la dañina polarización de la sociedad que vemos cada día" o de las acciones de políticos para intentar controlar los medios y apartar a los periodistas de la verdad. "Pedro representa un compromiso con la democracia y un ejemplo de cómo hay que trabajar frente a una cámara cueste lo que cueste", ha aseverado. Además, Campo Vidal también ha señalado a Piqueras como un embajador de Albacete. "Pensamos que siempre lleva escondida una navajita en el bolsillo", ha bromeado.

El presidente de la Diputación Provincial, Santi Cabañero, ha remarcado en la misma línea los esfuerzos de Piqueras por representar la provincia a lo largo de su exitosa carrera, motivo por el que se le entrega la medalla. "Es de honor por lo que sentimos nosotros cuando te oímos decir 'soy de Albacete' y es de gratitud porque esta tierra cuando alguien le da tanto como lo que tú nos has dado, intenta devolverlo aunque siempre sepamos que nunca será suficiente". Cabañero ha felicitado al presentador deseándole "tiempos de menos ruido y más justicia".

Piqueras ha concluido su discurso agradeciendo el acuerdo de todos los grupos políticos de la provincia para otorgarle la medalla, ocasión que ha aprovechado para llamar al acuerdo "independientemente de las ideologías" y ha clamado una vez más "reconquistar el periodismo y contar la verdad".