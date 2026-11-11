Piquetes en grandes empresas como Mahou o Incarlopsa y varios identificados, entre las pocas incidencias de C-LM

Piquete informativo en Ciudad Real, en la madrugada de la jornada de la huelga general del 11 de Noviembre - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta las 10.30 horas de este miércoles, en Castilla-La Mancha se han registrado piquetes informativos en las puertas de grandes empresas como Mahou en Alovera, Incarlopsa en Tarancón o Mahle en Motilla del Palancar; con "escasas incidencias" reportadas en la región, según el balance provisional de la Delegación del Gobierno.

Así, en la ciudad de Toledo se han reportado contenedores incendiados en diversas zonas, como en los barrios de Santa Bárbara, Santa María de Benquerencia o Buenavista, incidentes que se han saldado con varios identificados. En Talavera de la Reina se han registrado vehículos afectados por pinchos en la zona del Merkocash.

Del resto de la provincia, solo destacan piquetes en Illescas, Olías del Rey o Puebla de Montalbán.

La ciudad de Guadalajara no ha registrado incidencias destacables y no hay rastro de ningún tipo de vandalismo, si bien algún piquete en distintas zonas de la ciudad ha llegado a entorpecer el tráfico.

En el resto del territorio guadalajareño, el Corredor del Henares ha visto cómo se cortaba la GU-105 a la altura de Marchamalo para evitar retenciones; y varios piquetes han cortado la avenida de Cristóbal Colón. Igualmente, la planta de Mahou en Alovera ha visto su entrada afectada por piquetes.

La entrada al polígono de Cabanillas del Campo también se ha visto afectada por la vertiente de la N-320, aunque en este caso la circunstancia se ha debido a un accidente con tres turismo implicados.

Los polígonos industriales de Albacete no han registrado piquetes, pero en el centro de la ciudad sí se han formado en la salida de las cocheras del transporte municipal o en la estación de autobuses, además de uno más en una sucursal bancario del centro.

En Villarrobledo, un piquete itinerante acompañado de pitos y pancartas ha transcurrido por el polígono, sin incidencias reseñables.

SIN RECOGIDA DE BASURAS EN CIUDAD REAL

El servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos en Ciudad Real no se ha podido realizar en varios puntos de la provincia por la presencia de piquetes informativos; y se han detectado incidencias en cerraduras de puertas de acceso de diez centros educativos. Dos personas, ambos hombres, han sido identificados por colocar cartelería y pegamento en distintas cerraduras del polígono avanzado.

Mientras que CCOO y UGT aseguran que la huelga ha tenido un seguimiento del cien por cien en el caso de la recogida de basuras, la gerencia sostiene que prácticamente ningún trabajador ha secundado la convocatoria y atribuye la ausencia de recogida en ambas localidades a la actuación de un piquete que habría impedido el acceso de los empleados a su puesto de trabajo.

Así lo ha explicado a Europa Press el gerente de RSU, José Manuel Labrador, quien ha asegurado que en el centro de trabajo de Ciudad Real el seguimiento de la huelga ha sido del 0%, puesto que "todos los trabajadores acudieron a trabajar", aunque no pudieron desarrollar su actividad.

Según los datos facilitados por el gerente, únicamente dos trabajadores de una plantilla de casi 400 empleados han secundado la huelga en el conjunto de la provincia, una cifra que contrasta con el seguimiento total defendido por las organizaciones sindicales.

NORMALIDAD EN EL RESTO DE LA PROVINCIA

Labrador también ha precisado que la interrupción del servicio de recogida de residuos se ha limitado a Ciudad Real y Miguelturra, mientras que en el resto de los centros de trabajo del Consorcio la actividad se ha desarrollado con normalidad.

De este modo, la primera consecuencia visible de la huelga general del 11 de noviembre en el servicio de recogida de residuos ha sido la ausencia de recogida durante la pasada noche en Ciudad Real y Miguelturra, aunque las partes discrepan radicalmente sobre las causas.

Los sindicatos atribuyen la falta de servicio al seguimiento de la convocatoria, mientras que la dirección de RSU insiste en que los trabajadores acudieron a sus puestos

Por último, en la provincia de Cuenca, las industrias Frivall en Villar de Olalla o Mahle en Motilla han acogido varios piquetes sin incidencias. En las instalaciones centrales de Incarlopsa, en Tarancón, los piquetes han sido más numerosos. Hay nueve identificados en la capital, ocho de ellas en la madrugada; y cerca de la sede del PSOE se han tirado varios contenedores a la vía pública.