La piscina climatizada de Villacañas permitirá disfrutar de la práctica deportiva todo el año y tendrá carácter comarcal

Inauguración de la piscina climatizada de Villacañas. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este viernes ha quedado inaugurada de forma oficial la piscina climatizada de Villacañas (Toledo), un proyecto que comenzó en el año 2008, que permitirá disfrutar de la práctica deportiva todo el año a sus vecinos y que tendrá carácter comarcal, para que a ella puedan acudir las localidades vecinas.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha inaugurado este recurso junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y al alcalde del municipio, Juan Ángel Almonacid.

La piscina ofrecerá cursos de natación, actividades dirigidas, programas de rehabilitación, aquagym, baño libre y propuestas específicas para bebés y familias.

Juan Ángel Almonacid ha valorado que detrás de esta infraestructura "hay una apuesta clara por el deporte, por la salud y por la calidad de vida, pero también por la dinamización económica y social".

Además, ha agradecido al Gobierno regional la finalización de la pista deportiva del Club del Colegio Público Santa Bárbara, que será una realidad, tratándose de un recurso muy demandado "durante años por toda la comunidad educativa, alumnado, familia y profesores".

"Cuando ayuntamientos y Junta van de la mano, los proyectos van adelante y los beneficios llegan directamente a los ciudadanos", ha remarcado el regidor.

UN PROYECTO DE 2008

De su lado, el consejero de Educación ha animado a cuidar esta instalación, cuyo proyecto echó a andar en 2008, que a su vez servirá "para hacer cohesión territorial" en esta comarca y fomentará "hábitos de vida saludable", además de para que siga creciendo "toda la cantera de deportistas" de la localidad.

"Han pasado ya casi 20 años desde el año 2008, donde se comenzó a dar los primeros pasos para llegar al día de hoy y creo que es importante que hoy lo materialicemos", ha resaltado Pastor.

Por otro lado, ha avanzado que "en breve" estará disponible la inversión destinada a la cubierta de la pista del Colegio de Santa Bárbara de la localidad.

Por su parte, el presidente regional ha puesto en valor el proyecto culminado, "después de tanto tiempo", confesando que el Gobierno regional, aunque ha ayudado, lo ha hecho "quizás menos de lo que hubiera sido necesario".

Reconociendo la tardanza, el presidente regional ha justificado que las razones por esta demora se han basado en la "falta de financiación", un problema con el que cuentan los ayuntamientos, y en el "dilema de la sostenibilidad", dejando claro que el proyecto no estaba "por encima de las posibilidades" de Villacañas.