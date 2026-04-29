Las piscinas municipales de Toledo abrirán el 1 de junio y los abonos podrán adquirirse desde el 13 de mayo

El Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha dado a conocer el calendario y los horarios de las piscinas de verano que abrirán sus puertas entre el 1 de junio y el 6 de septiembre y entre las 12.00 de la mañana y las 20.30 horas de la tarde, ampliándose el cierre hasta las 21.00 horas los sábados y los domingos.

Además, ha recordado que se podrá acceder a las instalaciones con entradas individuales, que pueden reservarse con 48 horas de antelación, y a través de bonos de 15 baños y abonos de temporada, que saldrán a la venta el próximo 13 de mayo. Los precios tanto en las entradas individuales como en los bonos se mantienen en los 40,70 euros para los adultos, y en los 23,50 euros el bono infantil (menores de 15 años) y mayores de 65 años.

"Desde el Patronato Deportivo Municipal se está trabajando ya para que todos los recintos estén en las mejores condiciones de cara a la temporada estival, garantizando espacios seguros y de calidad donde los toledanos puedan hacer frente al calor de los meses de verano y disfrutar de su tiempo de descanso", ha señalado el concejal.

Asimismo, el concejal ha presentado la temporada de verano de actividades deportivas, con un incremento tanto en el número de plazas como en la oferta de actividades "con el objetivo de facilitar el acceso al deporte y al ocio saludable a un mayor número de toledanos" y que incluirán aquagym, fútbol, GAP, pádel, natación o el programa de mayores activos entre otros.

PSOE PIDE LA FRAGMENTACIÓN DEL PAGO DE LOS ABONOS

De su lado, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado la implantación de medidas que faciliten el acceso a las piscinas municipales durante el verano, especialmente para los colectivos más vulnerables. Entre sus propuestas destaca la posibilidad de fraccionar el pago de los abonos de temporada, así como la creación de espacios habilitados para el consumo de alimentos propios dentro de las instalaciones.

El concejal socialista José Carlos Vega ha trasladado estas iniciativas en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal celebrado este miércoles, subrayando que las altas temperaturas convierten las piscinas en "una herramienta sociosanitaria de primera necesidad".

En este sentido, Vega ha planteado que los abonos --actualmente fijados en 104,55 euros para adultos y 207,85 euros para familias-- puedan abonarse de forma fraccionada. "Hay familias que no pueden afrontar un pago único de esta cuantía. El Ayuntamiento puede habilitar mecanismos que garanticen el cobro sin generar un impacto económico inmediato", ha señalado.

Otra de las propuestas que ha hecho el Grupo Municipal Socialista es la creación de espacios habilitados dentro del recinto como merenderos de libre acceso. "Muchas familias no pueden asumir los precios de los bares de las piscinas y no deberían verse obligadas a abandonar el recinto para poder comer", ha explicado el edil.

En relación con estos servicios, el PSOE también ha criticado el modelo de explotación de los bares en las piscinas municipales, denunciando que los precios actuales no son accesibles para todos los usuarios. Por ello, propone que las futuras licitaciones --salvo en los contratos ya vigentes-- incluyan precios tasados, priorizando el servicio público frente a criterios recaudatorios.

CUENTAS DEL 2025 DEL CONSEJO RECTOR DEL PDM

El Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal ha aprobado hoy en su reunión ordinaria, las cuentas del 2025, que reflejan una mejora en la situación económica del organismo autónomo, consolidando una gestión más eficiente y equilibrada.

Así lo ha señalado durante su intervención, el concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, quien ha destacado que el récord de usuarios en las actividades del PDM y el aumento del uso en las instalaciones deportivas, ha permitido obtener un rendimiento superior a los 2 millones de euros, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 28,83%, "lo que garantiza una mayor estabilidad presupuestaria y mayor independencia económica".