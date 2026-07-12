Las piscinas de Tiradores y Luis Ocaña de Cuenca cerrarán a las 17.00 horas ante aviso por fuertes lluvias y tormentas

Archivo - Piscina de verano 'Luis Ocaña' de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA - Archivo

CUENCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas de Tiradores y Luis Ocaña de Cuenca se cerrarán a las 17.00 horas, con motivo del aviso naranja de Aemet, que indica peligro importante, por fuertes lluvias y tormentas desde las 18.00 horas de este domingo.

Además, según ha informado el Ayuntamiento de Cuenca, se suspende la actuación de Coro Sottovoce y Grupo Rondadores prevista a las 21.30 horas en la Plaza de la Merced dentro del programa 'Cuenca Cultura a Cielo Abierto', la cual se intentará reprogramar en otra fecha.