El Plan de Apoyo a Municipios 2026 de la Diputación de Ciudad Real contará con 10 millones de euros de presupuesto

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco - DIPUTACION CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha anunciado este martes la aprobación de la convocatoria del Plan de Apoyo a Municipios 2026, dotada por primera vez con 10 millones de euros, el doble que en el ejercicio anterior, y ha subrayado que, con esta nueva convocatoria, la institución provincial ya ha puesto a disposición de los ayuntamientos cerca de 70 millones de euros en lo que va de año.

Zarco, que ha comparecido junto al vicepresidente de Hacienda y Organización Interna, Adrián Fernández, para informar de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, ha destacado que este esfuerzo inversor evidencia el compromiso del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, con el municipalismo, la lucha contra la despoblación y la mejora de los servicios que prestan las entidades locales, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Ha explicado que el Plan de Apoyo a Municipios tiene como finalidad financiar gastos corrientes de las entidades locales, una necesidad que se ha incrementado como consecuencia del aumento de los costes de personal, suministros y otros servicios básicos. Además, ha recordado que la convocatoria mantiene los criterios de concurrencia competitiva introducidos por el actual Equipo de Gobierno, priorizando a los municipios más pequeños, mediante parámetros de ruralidad, para favorecer el equilibrio territorial y contribuir a fijar población.

Zarco ha incidido en que se trata de la primera vez en la historia de la Diputación que este plan alcanza los 10 millones de euros y ha defendido que la estrategia del Gobierno provincial pasa por poner los recursos directamente en manos de los ayuntamientos para que puedan responder con mayor eficacia a las necesidades de sus vecinos, generar oportunidades y garantizar la igualdad de derechos y servicios con independencia del lugar de residencia.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y RESPALDO AL TEJIDO EMPRESARIAL

La Junta de Gobierno ha aprobado, igualmente, la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo, dotada con 500.000 euros, destinada a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actuaciones de cooperación internacional en países de América Latina, el Caribe, África y Asia. Cada proyecto podrá recibir hasta 40.000 euros para financiar acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población y fomentar la solidaridad entre los pueblos.

Asimismo, se ha resuelto la convocatoria de ayudas para actividades de dinamización empresarial y promoción comercial, una línea impulsada durante el presente mandato para fortalecer el tejido económico de la provincia. En total se distribuirán 60.000 euros entre siete asociaciones empresariales: la Asociación Empresarial de Manzanares (5.920 euros), la Asociación Empresarial de la Comarca de Tomelloso (8.750 euros), FEPU de Puertollano (10.004 euros), Aempoman (3.721,37 euros), Feceval de Valdepeñas (9.512 euros), la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos (7.052 euros) y la Asociación de Comerciantes de Montiel (2.595,50 euros).

MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE AUTOCARAVANAS

Otro de los acuerdos aprobados ha sido la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de las áreas municipales de autocaravanas, dotada con 440.000 euros para las anualidades 2025 y 2026.

Las ayudas permitirán sufragar los gastos de conservación de las 27 áreas existentes en la provincia, que suman 355 plazas. Zarco ha explicado que la convocatoria no había podido tramitarse antes al tratarse de una competencia impropia y ser preceptivo el informe favorable de no duplicidad emitido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En el turno de preguntas, interpelada la portavoz del Gobierno sobre la posibilidad de habilitar ayudas tras el terremoto registrado en Venezuela, ha señalado que esa situación excepcional no encaja en la convocatoria ordinaria de cooperación al desarrollo, aunque la Diputación podría estudiar la posibilidad de articular otras líneas específicas de apoyo.

También se ha referido a la iluminación del Palacio Provincial con los colores de la bandera arcoíris con motivo del Día del Orgullo. Ha precisado que se trata de una decisión adoptada por iniciativa del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y no de un acuerdo aprobado por ningún órgano de la Diputación provincial.

Según ha dicho, se ha considerado oportuno trasladar un mensaje de respeto hacia todas las personas, con independencia de su condición, y ha señalado que el objetivo es dejar claro que nadie debe ser discriminado y que todas las personas merecen el mismo respeto. También ha indicado que, desde el grupo Partido Popular comparten plenamente ese principio de respeto a la diversidad e igualdad.

Y respecto a la futura Red de Municipios por la Diversidad e Igualdad anunciada por la Junta de Comunidades, ha señalado que la Diputación aún no ha recibido ninguna propuesta formal de adhesión, aunque ha avanzado que será estudiada cuando llegue porque considera positivo que las administraciones colaboren en iniciativas de interés común.

BALANCE MUY POSITIVO DE LA SEMANA DE LA PROVINCIA

A preguntas de los periodistas, Zarco también ha hecho un balance muy positivo de la tercera edición del Día de la Provincia, una celebración que, a su juicio, ha evolucionado hasta convertirse en la Semana de la Provincia.

Ha destacado la elevada participación registrada en las conferencias y catas, que congregaron a cerca de un millar de personas, el éxito del acto institucional de entrega de reconocimientos y la gran acogida del concierto de La La Love You, que reunió a alrededor de 2.500 asistentes.

A continuación ha tomado la palabra el vicepresidente Adrián Fernández para profundizar en la valoración de la programación y, especialmente, en el festejo taurino en el que han participado los seis toreros de la provincia en activo.

Fernández ha asegurado que esta tercera edición confirma el acierto de una iniciativa impulsada por el presidente Miguel Ángel Valverde, que ha logrado consolidar una cita muy esperada por la ciudadanía y reforzar el sentimiento de pertenencia a la provincia.

En relación con el festejo taurino, ha resaltado la asistencia de cerca de 3.000 espectadores y la excelente respuesta obtenida por la línea de ayudas creada por el actual Equipo de Gobierno para apoyar la celebración de espectáculos taurinos en los municipios, hasta el punto de anunciar que será necesario habilitar una segunda convocatoria ante la elevada demanda existente.

Asimismo, ha puesto en valor el nivel ofrecido por los seis toreros de la provincia que integraron el cartel y ha afirmado que la corrida resultó un éxito, tanto desde el punto de vista organizativo como artístico.

Ha concluido Fernández agradeciendo el trabajo desarrollado por Rocío Zarco, por el conjunto del Equipo de Gobierno y del Ayuntamiento de Miguelturra, y, de manera especial, por los trabajadores de la Diputación Provincial, cuyo esfuerzo ha hecho posible el desarrollo de toda la programación de la Semana de la Provincia.