El Plan Estratégico del Instituto de Investigación Sanitaria C-LM busca la acreditación de Instituto de Salud Carlos III

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha participado en la presentación del Plan Estratégico del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Fábrica de Armas de la UCLM ha acogido este lunes la presentación del Plan Estratégico del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), una herramienta que pretende ser la hoja de ruta para conseguir la acreditación del Instituto de Salud Carlos III.

"Para nosotros esa acreditación es determinante crucial y lo más importante que nos tiene que pasar en los siguientes meses, para formalizar todos los trabajos que llevamos a cabo en el Instituto", ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

En declaraciones a los medios, antes de participar en la presentación del Plan, ha señalado que la elaboración de este documento --que terminó el pasado 2025-- busca avanzar en el posicionamiento y consolidación del Idiscam como centro de investigación de excelencia y garantizar su futura acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria.

"Fue el gran salto cualitativo, donde los 97 grupos de investigación que hay en este momento han crecido exponencialmente, con más de 145 de ensayos en marcha, con más del 55% de facturación y aportaciones, y con más del 45% de gestión de proyectos. Por lo tanto, el crecimiento está servido".

El consejero ha añadido que los primeros trabajos de redacción de dicho plan, que va hasta 2030, se centraron en agrupar todos los investigadores e investigadoras de Castilla-La Mancha, que estaban muy dispersos. "En este momento, una de nuestras fortalezas es estar juntos, unidos y cumplir con los requisitos que esto mismo conlleva".

"Otra de las fortalezas importantes --ha proseguido-- es tener a las dos universidades dentro del patronato o tener el Hospital Nacional de Parapléjicos como monográfico en nuestro reto investigador".

En cuanto a los puntos que aborda el plan, ha hablado de neurociencias, cáncer, Atención Primaria, el daño mecánico, el dolor, las infecciones o la salud digital.

Preguntado por la financiación con la que nace este Plan Estratégico, el responsable regional de Sanidad ha explicado que el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha está financiado por las aportaciones directas de la Consejería y el Sescam y por las aportaciones que los propios investigadores generan en sus trabajos. "Viene a ser en este momento en torno a 3 millones de euros con todas las aportaciones", ha concluido.