El Plan de Inversiones de la Diputación de Guadalajara prevé 24,4 millones dinamizar la economía

GUADALAJARA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha anunciado este lunes un Plan Extraordinario de Inversiones (PEI) "histórico y ambicioso" de algo más de 24,4 millones de euros que busca promover la creación de empleo, dinamizar la actividad económica en la provincia y superar la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el presidente de la Diputación, José Luis Vega, quien ha incidido en que la propuesta ya ha sido trasladada al resto de los grupos políticos y la previsión es que sea aprobado el próximo lunes en pleno extraordinario. Espera que salga adelante con el apoyo unánime de toda la Corporación.

Un PEI que, tal y como ha señalado Vega, representará el 41,78% del remanente positivo de tesorería con el que la Institución provincial cerró el ejercicio de 2020 y que pretende ayudar a los municipios mediante la ejecución de inversiones públicas, el apoyo a los distintos sectores perjudicados en su actividad por la pandemia y la mejora de servicios e infraestructuras para el conjunto de la ciudadanía.

Estos casi 24,5 millones de euros sumados a los 21,9 millones de euros a inversiones que ya había previstos para este 2021, va a suponer una cantidad global para este año cercana a los 46,5 millones de euros, ha dicho.

"Podemos afirmar que el ejercicio 2021 va a ser el más inversor de la historia de la Diputación de Guadalajara", ha reiterado el presidente, resaltando como la parte más importante de este PEI la que irá destinada a nuevas obras en los municipios de la provincia por un importe total de 11,4 millones de euros, que representará el 46,7% de todo el Plan y que cada pueblo podrá destinar a lo que el quiera, con unas cantidades fijas en función de su población.

Estos 11,4 millones van dirigidos a tres convocatorias: para pueblos de menos de mil habitantes, para cabeceras de comarca y una última para municipios de más de mil habitantes.

Así, los ayuntamientos tendrán que realizar una solicitud y recibirán ese dinero para ejecutar el proyecto que deseen, no como con el caso de los Planes Provinciales que es la Institución Provincial la que ejecuta la obra, ha aclarado el presidente.

Hay previstos 6,6 millones de euros para municipios menores de mil habitantes, pedanías y entidades de ámbito inferior al municipio y tres millones serán para inversores en municipios cabeceras de comarca, además de 1,8 millones para municipios mayores de mil habitantes. Lo único que no está incluido es el IVA, que no es financiable pero la Diputación está estudiando poder incluirla también para que los ayuntamientos no tengan que poner nada.

Además, el PEI añade 300.000 euros más para obras hidráulicas; 1,7 millones de euros más para el mantenimiento y conservación de carreteras, otros 300.000 euros más para la restauración del patrimonio artístico y la ayuda a pequeños comercios rurales se suplementa en otros 400.000 euros más, duplicándose en este caso la partida.

Asimismo, se contemplan otros 150.000 euros más en ayudas al fomento del empleo y a la iniciativa emprendedora y habrá 226.000 euros para pistas forestales.

De esta forma, según Vega, las inversiones que se van a ejecutar este año en los pueblos de la provincia pasan de los 17,5 millones de euros a más de 32 millones de euros con este plan extraordinario de inversiones.

Por otro lado, para la mejora de infraestructuras para la prestación de servicios hay una partida de 11,7 millones de euros que se repartirán a proyectos como el nuevo Parque de Bomberos de Sacedón, que se llevará otros 550.000 euros más que se añaden a los 400.000 euros que ya había previstos; el Consorcio de Extinción de Incendios se llevará otros 700.000 euros para la compra de un vehículo y la automatización del Consorcio de Residuos de Torija se va llevar otros 4 millones de euros con este PEI.

Al igual, se ha fijado una partida de 1,4 millones de euros para la remodelación integral del Parque Móvil y de Logística de Alovera e inversiones por 1,2 millones de euros para la remodelación y mejora del Centro San José, la Residencia de Estudiantes y la conservación de los Centros Comarcales, entre otras.

En materia de Turismo, el PEI destina 200.000 euros a subvenciones a empresas del sector y 100.000 euros a equipamiento temático en el Centro de Turismo de Torija (CITUG), y al sector de la Cultura se destinarán otros 100.000 euros para ayudar a los ayuntamientos en la contratación de espectáculos a grupos, compañías y empresas de la provincia que estén incluidas en la Red Cultura de Guadalajara de la Diputación.

En su intervención, el presidente ha incidido en que este PEI es posible también gracias a la autorización del Gobierno de España a las Corporaciones Locales a poder usar sus remanentes de tesorería como medida extraordinaria para reactivar la economía y, sobre todo, a la "buena gestión económica" de la Institución que, en un año "tan complicado" como el 2020 consiguió aumentar su remanente positivo de tesorería a más de 57 millones de euros.

Según Vega, ahora empieza el trabajo con el objetivo de que todos estos fondos lleguen a quienes más lo necesitan y reactivar la economía de la provincia, ha concluido, arropado por los diputados de la Corporación Provincial.