Plantilla de Escuelas Infantiles de Toledo pide reunirse con Ayuntamiento para aclarar su situación laboral

Archivo - Escuela infantil, guardería. - JCCM - Archivo

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de las Escuelas Infantiles Municipales de Toledo ha solicitado información sobre la continuidad del servicio y su situación laboral de cara al próximo curso, así como una reunión con el Ayuntamiento de Toledo en la que se informe sobre estas cuestiones.

En nota de prensa, ha querido trasladar la preocupación e incertidumbre que existe entre las personas trabajadoras ante la falta de información sobre cómo se garantizará la continuidad del servicio y cuáles serán las condiciones laborales a partir del próximo 1 de septiembre.

La plantilla de las Escuelas Infantiles Municipales de Toledo confía en que este encuentro pueda celebrarse en los próximos días y permita ofrecer la tranquilidad y la seguridad que "tanto las personas trabajadoras como las familias merecen".

"Hace varios días los representantes de la plantilla dirigimos un escrito al concejal de Educación, Daniel Morcillo, solicitando una reunión para conocer la situación actual del servicio, las previsiones del Ayuntamiento y las decisiones que se prevé adoptar en las próximas semanas. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta".

Hacen alusión a que las recientes manifestaciones públicas del Ayuntamiento, en las que se señala que el servicio está garantizado y que continuará hasta la adjudicación del nuevo contrato, han contribuido a trasladar tranquilidad a las familias.

"Sin embargo, quienes prestamos diariamente este servicio seguimos sin disponer de información directa sobre la fórmula que permitirá esa continuidad y las implicaciones que tendrá para la plantilla. La situación genera una especial preocupación porque el procedimiento de contratación permanece suspendido por decisión del Tribunal Administrativo de Contratación y el actual acuerdo de continuidad finaliza el próximo 31 de agosto".

A esta incertidumbre se suma la cuestión relativa a la aplicación de las nuevas tablas salariales previstas en el convenio colectivo. Desde el Ayuntamiento, señala la plantilla de estas escuelas, "se nos ha comunicado que dichas mejoras salariales no podrán aplicarse hasta la formalización del nuevo contrato".

No obstante, consideran conveniente que se estudien todas las posibilidades jurídicas y presupuestarias disponibles para evitar que el retraso en la adjudicación pueda repercutir negativamente en las personas trabajadoras.

"Nuestro objetivo no es entrar en debates políticos o jurídicos, sino conocer con claridad cuál será nuestra situación laboral al inicio del próximo curso y disponer de la información necesaria para afrontar con tranquilidad el comienzo de la actividad".

Por ello, reiteran su petición de mantener una reunión con el Ayuntamiento en la que se informe a la plantilla sobre la situación actual, las medidas previstas para garantizar la continuidad del servicio y las decisiones que se adopten en relación con las condiciones laborales y salariales.