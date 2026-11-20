Movilización en el Hospital Universitario de Toledo. - CCOO C-LM

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Universitario de Toledo se han concentrado este viernes en las puertas del centro hospitalario para denunciar "la insostenible situación que están sufriendo" en lo que han calificado como una sucesión de situaciones de "acoso, persecución constante", junto a "sobrecarga y explotación laboral, así como falta de material de limpieza".

Se trata de la primera concentración de una serie de movilizaciones anunciadas cada viernes para reclamar a la empresa concesionaria del servicio, ISS Facility Services, una mejora en las condiciones laborales, según ha informado CCOO por nota de prensa.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del Comité de empresa, Rosa Sánchez, ha denunciado que "desde que esta empresa se hizo con la adjudicación del servicio de limpieza del Hospital Universitario de Toledo es una pena, nos están acosando, quitando gente, éramos 160 personas en plantilla y 40 se encuentran de baja, la gente se va llorando, cogen depresiones, hay personas trabajadoras que llevan 18 meses de baja, llegan aquí y se vuelven a ir de baja, personas que vienen y se van, otras que se jubilan y cuyas plazas no se cubren y esos sueldos se los meten al bolsillo, la situación es insostenible".

"A nosotras y nosotros nos preocupan las personas enfermas", ha declarado, asegurando que ante la falta de personal y la de material suficiente para limpiar no les es posible dejar las habitaciones y demás estancias a limpiar en las condiciones que consideran adecuadas para un centro hospitalario.

Aun así, ha defendido, las integrantes de la plantilla hacen todo lo posible, por su responsabilidad y profesionalidad, para que la limpieza esté en las mejores condiciones, porque ante todo les preocupa la salud de las y los pacientes, "esto lo hacemos por las y los enfermos", ha insistido la presidenta del Comité de empresa.

Sánchez ha señalado que "según nos hemos enterado por ahí, porque al Comité de empresa no se nos ha informado, ISS Facility Services ha renovado la adjudicación del servicio, las personas trabajadoras nos preguntan si se va o no la empresa y no lo sabemos a ciencia cierta".

En esta misma línea, la secretaria del Comité de empresa, Verónica Álvarez, ha denunciado que ante la falta de personal y material de limpieza no se pueden cumplir los protocolos de sanidad, "nos obligan a hacer contaminación cruzada, con el gran riesgo que esto supone, y a nosotras nos preocupa la salud de las y los pacientes. Tenemos que limpiar una planta con personas contagiadas de Covid y después te mandan a una planta de trasplantes renales, pero el uniforme está contaminado".

Por su parte, el responsable de la Federación de Hábitat de CCOO Toledo, Daniel González, ha explicado que ante la situación que sufren las personas trabajadoras "hemos intentado negociar con la empresa adjudicataria ISS Facility Services para exponerle las discrepancias y problemas por la falta personal y material, pero la empresa no quiere reuniones ni con el sindicato ni con el Comité de empresa".