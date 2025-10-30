La plantilla de Mahle refrenda mayoritariamente el preacuerdo sobre el ERE

CUENCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras de las plantas de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia) han votado a favor del preacuerdo alcanzado entre la representación sindical y la empresa con el que se pone fin al periodo de consultas que expiraba este jueves.

La votación en la planta conquense se ha saldado con 693 votos a favor, 14 en contra y 2 en blanco. Han votado 709 trabajadores y trabajadoras en las asambleas celebradas en los turnos de mañana y tarde. En la factoría valenciana el preacuerdo ha sido avalado por 282 votos a favor, 12 en contra y uno en blanco.

Quedan así ratificadas las medidas incluidas en el documento hecho público este jueves, entre las que destacan la reducción en 235 del número de despidos respecto a la propuesta inicial de la empresa (84 de ellos se salvan en la planta motillana), el aumento de las indemnizaciones a 31 y 33 días según antigüedad, un plan de rentas para los mayores de 55 años y la contratación preferente en caso de vacante durante los próximos 3 años.

Desde este jueves comenzará a enviarse un correo electrónico a las personas afectadas que entrarán en permiso retribuido desde mañana viernes, según han informado los sindicatos CCOO y UGT en una nota de prensa conjunta.