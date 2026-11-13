Plantilla de Mahle votará si ir a huelga indefinida "ante el recorte de las indemnizaciones" que plantea el último ERE

Planta Motilla del Palancar de Mahle - MAHLE

CUENCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Mahle en Motilla del Palancar votará si ir a huelga indefinida "ante el recorte de las indemnizaciones que la empresa plantea en el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE)".

Este viernes se ha celebrado una nueva reunión de la comisión negociadora del ERE en Mahle. En esta ocasión la empresa ha planteado rebajar la cuantía de la indemnización por despido fijada en el anterior expediente, de tal manera que "rebajaría los días de indemnización en la medida proporcional a lo que ha subido el convenio provincial del sector", han informado los sindicatos en nota de prensa.

La dirección "ha condicionado una posible salida de alrededor de 20 personas de las 170 afectadas, en una futura ola de afectación, a cambio de renegociar acuerdos que el Comité de Empresa ya tenía pactados y negociados", han informado los sindicatos en nota de prensa.

Esta propuesta "supondría una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la plantilla en lo relativo a horas extraordinarias, cambios de vacaciones, posibles quintos turnos de mantenimiento e inventarios". Todo ello mejoras respecto al convenio del sector que las personas trabajadoras ya tenían consolidadas.

La empresa ha planteado dos alternativas que se consideran "insuficientes".

La primera opción, mantener los días y tramos indemnizatorios del acuerdo anterior pero calculados sobre las bases salariales de 2024 (antes de la subida salarial del convenio del metal de Cuenca) o como segunda opción utilizar los salarios de 2026 como base de cálculo pero reduciendo los días de indemnización.

La plantilla considera "inadmisible" que la empresa quiera empeorar las condiciones económicas de salida respecto al acuerdo anterior trasladando nuevamente las consecuencias de sus decisiones a los trabajadores y trabajadoras.

Ante esta situación, la RPT va a celebrar asambleas informativas en la Casa de la Cultura de Motilla del Palancar para explicar la situación a la plantilla el próximo 17 de noviembre.

Ademas, este lunes se tramitará la convocatoria de huelga indefinida que se someterá a la aprobación de la plantilla y se iniciará el próximo viernes 20 de noviembre.