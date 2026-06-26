La plantilla de la Policía Nacional suma 62 nuevos efectivos en la provincia de Ciudad Real

Nuevos agentes de la Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Policía Nacional va a incorporar a 62 nuevos efectivos en la provincia de Ciudad Real. Este proceso comienza con la llegada de 19 agentes este viernes, y se completará durante el mes de julio hasta completar el resto, "lo que supone un incremento global del 13% en la plantilla provincial".

Por destinos, según informa la Subdelegación, el incremento previsto será especialmente significativo en Ciudad Real, con 32 efectivos más; en Alcázar de San Juan, con 17; en Puertollano, con 12; y en Valdepeñas, con 1 más. En conjunto, la provincia pasará a contar con 465 efectivos de la Policía Nacional.

El subdelegado del Gobierno, David Broceño, acompañado por el comisario principal y jefe de la Comisaría Provincial, José Alberto Camacho, ha dado la bienvenida a los nuevos agentes y ha destacado que esta incorporación "es una muestra clara del compromiso del Gobierno de España con la seguridad de la ciudadanía y con el refuerzo de los medios humanos de la Policía Nacional".

"Ciudad Real es una provincia segura, y precisamente por eso seguimos trabajando para consolidar esa seguridad con más presencia policial, más prevención, más capacidad de respuesta y una Policía Nacional cada vez más cercana a la ciudadanía", ha defendido.

UN PASO HACIA LA FUTURA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN

El subdelegado ha señalado que este refuerzo de plantilla permitirá seguir avanzando hacia nuevos objetivos operativos en la provincia, entre ellos la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Ciudad Real, que, tal y como anunció el director general de la Policía, Francisco Pardo, estará en funcionamiento antes de que finalice este año.

En este sentido, Broceño ha precisado que la incorporación de nuevos efectivos supone un paso decisivo en la dotación de recursos humanos necesaria para hacer realidad la UPR, con la planificación, los medios y las necesidades operativas que requiere una unidad de estas características.