Las plantillas de ICSA y AyA en Toledo vuelven a paralizar la producción y anuncian nuevas jornadas de huelga

Las plantillas de ICSA y AyA vuelven a paralizar la producción de sus empresas y anuncian nuevas jornadas de huelga. - CCOO

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores y trabajadoras de Internacional de Composites (ICSA) y de Aeronáutica y Automoción (AyA) --empresas del Grupo Aernnova, principal subcontrata de Airbus en Toledo--, mantienen el pulso en la lucha por un convenio colectivo justo, paralizando un día más la producción de sus empresas en esta sexta jornada de huelga, que ha vuelto a tener un cien por cien de seguimiento.

Los trabajadores y trabajadoras de estas factorías, con 35 años de historia en Toledo, iniciaron el pasado 28 de octubre una huelga, con seis jornadas convocadas inicialmente, para exigir un convenio colectivo justo y ante la postura de la dirección de la empresa cuyas pretensiones son recortar salarios y derechos, ha informado CCOO en nota de prensa.

Ante la imposibilidad para poder alcanzar un acuerdo en las reuniones mantenidas con la dirección de la empresa, las plantillas están decididas a continuar con la movilización hasta poder alcanzar un convenio colectivo justo.

Así, el próximo lunes día 16 tendrá lugar una asamblea con los trabajadores y trabajadoras de ICSA y AyA en la que se votarán las próximas actuaciones a realizar, planteando las plantillas nuevas jornadas de huelga en los meses de noviembre y diciembre.

El secretario provincial de CCOO, Federico Pérez, recuerda que tras más de un año de negociaciones, se hizo una prórroga del convenio por un año con el compromiso de sentarnos a negociar en este segundo semestre partiendo de los principios de acuerdo alcanzados el año pasado, pero a día de hoy la propuesta empresarial solo plantea recortes, eludiendo lo preacordado, mientras que más de 400 personas trabajadoras están pendientes de que se negocien sus mejoras salariales y en derechos.

El Comité de empresa (CCOO, UGT y USO) destaca el compromiso de los más de 400 trabajadores y trabajadoras en la lucha por sus derechos y sus condiciones laborales, secundando de forma masiva estas seis primeras jornadas de huelga convocadas en las que se ha paralizado la producción por completo. "Una pelea que van a mantener hasta lograr alcanzar un convenio colectivo justo", añade.