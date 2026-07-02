Las plantillas de Urbaser de Cuenca tendrán una subida salarial del 19 por ciento en seis años

CUENCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras del Hábitat y la empresa Urbaser han alcanzado un preacuerdo para la firma del convenio colectivo, que ha sido ratificado por las plantillas en la recogida selectiva y puntos limpios de la provincia de Cuenca, la planta de transferencia de las Pedroñeras y la RSU de Huete.

"Un preacuerdo in extremis", asegura el sindicato en nota de prensa. A "escasas" horas del inicio de la huelga indefinida convocada a partir del 1 de julio, CCOO del Hábitat y la empresa concesionaria Urbaser lograron en la noche de este martes acercar posturas y alcanzar un preacuerdo que las personas trabajadoras refrendaron de forma mayoritaria ayer en asamblea. De modo que queda finalmente desconvocada la huelga.

Entre los puntos del preacuerdo destaca una subida salarial del 19% desde este año y hasta el año 2013, que finalizaría la vigencia del convenio; se incluye cláusula de revisión salarial, incremento progresivo de la paga de marzo y revisión de algunos pluses.

CCOO del Hábitat se congratula por la consecución de este preacuerdo que ha permitido conseguir mejoras para los trabajadores y trabajadoras. "La presión y valentía de las plantillas para defender sus derechos y condiciones laborales, para defender lo que es justo, ha dado sus frutos, dando lugar a un preacuerdo que permite mantener el poder adquisitivo y recuperar lo perdido en los últimos años, por tanto, estamos más que satisfechos", afirma el secretario general de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat CLM, Juan Carlos García.