Archivo - La Plataforma ha reclamado a la Junta y a Gicaman una reevaluación. - JCCM - Archivo

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, entidad conformada por asociaciones, sindicatos y colectivos de la región que reivindican el acceso a la vivienda, ha criticado los precios de dos promociones de viviendas anunciadas por la Administración regional en Toledo y Talavera de la Reina.

Según ha denunciado la Plataforma a través de un comunicado, en el caso de la promoción de 86 viviendas en la calle Cabriel del barrio de Santa María de Benquerencia de la capital, "el coste real se sitúa entre 760 y 821 euros mensuales", mientras que las 24 viviendas rehabilitadas de los antiguos peones camineros, en la calle Capitán Cortés de Talavera de la Reina, "se publicaron alquileres de hasta 750 euros".

Para la Plataforma, "que estas viviendas no son asequibles ni según la ley ni según el bolsillo de quienes viven en el barrio", advirtiendo que según "Real Decreto-ley 29/2026, convalidado el 12 de noviembre por el Congreso, define por primera vez qué es una vivienda asequible: aquella cuyo precio, incluidos todos los gastos asociados, no supera el 30 % de la renta mediana del municipio".

"Con esos precios, las viviendas quedan lejos de quienes más las necesitan. La renta mediana de Talavera es de 16.450 euros netos al año por unidad de consumo, 7.000 euros menos que en Toledo", han advertido desde la Plataforma, añadiendo que "para una persona sola con esos ingresos, el 30 % equivale a 411 euros al mes: un alquiler de 600 euros se llevaría el 44 % de su sueldo, y uno de 730 euros, el 53 %".

En el caso de Toledo, advierten que "la renta mediana" es de "23.450 euros netos al año por unidad de consumo". "Para una persona que vive sola con esos ingresos, el 30% equivale a 586 euros al mes; las viviendas de Río Cabriel se llevarían entre el 39% y el 42% de su sueldo", han añadido.

La Plataforma ha exigido a la Junta y a su empresa pública Gicaman que "dejen de llamar asequible a lo que no cumple la ley" y revisen los pliegos y contratos del Plan 10.000 para que la renta incluya el garaje, el trastero y los gastos de comunidad, sin superar el 30% de la renta mediana del municipio, y que retiren cualquier cláusula que haga pagar el IBI u otros tributos a los inquilinos.

Asimismo, ha reclamado que se publique el precio final completo de cada vivienda antes de abrir las solicitudes, que no se pidan garantías adicionales a la fianza y que las viviendas se adjudiquen según la necesidad de cada hogar, y no por orden de llegada.

En Talavera de la Reina, la Plataforma pide a la Junta que revise las rentas de Capitán Cortés antes de firmar los contratos; que publique los pliegos, el contrato con la adjudicataria y la memoria económica de la promoción; que confirme por escrito que son viviendas protegidas y aclare el uso del término 'social', y que garantice que los contratos cumplirán la normativa: que ningún inquilino pagará el IBI, que no tendrá más gastos que los legalmente repercutibles y que no se le pedirá más de un mes de fianza.

"Las ayudas al alquiler, de convocatoria variable y resolución lenta, no pueden servir de excusa para fijar primero rentas de mercado sobre patrimonio público", han declarado desde la Plataforma.

A largo plazo, la Plataforma defiende que la vivienda construida con suelo y fondos públicos forme un parque público permanente, con alquileres ligados a los ingresos de cada familia y no a un precio por metro cuadrado.

A los Ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina les pide que soliciten la declaración de zona de mercado residencial tensionado.