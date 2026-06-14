Plataforma 'No a la guerra' recorre las calles de Toledo en contra los conflictos armados existentes en el mundo

Cabecera de la manifestación contra la guerra en Zocodover - CCOO

TOLEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'No a la guerra' ha recorrido este domingo las calles de Toledo para alzar la voz en contra del más de centenar de conflictos armados que existen actualmente en los cinco continentes.

"No podemos normalizar la guerra ni permanecer indiferentes ante la escalada de conflictos que vive el mundo. Sus consecuencias no se limitan a los campos de batalla, generan sufrimiento humano, desplazamientos forzosos, pobreza, inflación y deterioro de las condiciones de vida de millones de personas", ha indicado la portavoz de la plataforma, Mayte García.

Desde la plataforma 'No a la guerra' defienden que los conflictos deben resolverse mediante la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional y "nunca mediante la violencia ni la lógica militar".

"También queremos denunciar la creciente normalización del militarismo y recordar que cada vez que aumentamos los recursos destinados a la guerra se reducen las posibilidades de invertir en derechos, en servicios públicos y en bienestar para la ciudadanía", ha subrayado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que se implique en la defensa de la paz, los derechos humanos y la convivencia entre los pueblos.

La plataforma ha llevado a cabo cinco marchas que representan los conflictos existentes en los cinco continentes que han partido desde la plaza de Zocodover, la Plaza de San Vicente, el Teatro de Rojas, la Plaza del Salvador y la Plaza de Santa Isabel.