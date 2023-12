Plataforma No al Hotel de la Cava crea una muestra sobre la biodiversidad de la zona "que peligra" si sigue el proyecto

Cartel de la exposición 'Biodiversidad de la Cava' - PLATAFORMA NO AL HOTEL DE LA CAVA

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma surgida en Toledo para oponerse a la construcción de un nuevo hotel en la zona de la Cava ha organizado una muestra para dar a conocer la biodiversidad que presenta la zona, a fin de alertar de que peligra, de seguir adelante este proyecto. "Conocer nuestro patrimonio es el primer paso para amarlo y conservarlo".

Con esta exposición, que se podrá ver los días 3, 6 y 8 de diciembre, la plataforma pretende dar a conocer "la gran biodiversidad existente en la ribera del Tajo en el entorno de la Cava y valorar su importancia".

"Todas las especies de aves que aparecen en la exposición, no siendo la totalidad de las que existen en esa zona, sí son de las que figuran en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha", alegan desde la plataforma.

Junto a las aves, se dará a conocer la vegetación de Ribera presente en la Cava y los videos de las ginetas y nutrias grabadas en la zona.

"Se trata de una rica biodiversidad que es patrimonio natural de la ciudad de Toledo y que debe ser conservada y protegida por nuestras instituciones, y que el PERIM de la Cava no ha tenido en cuenta en su informe pese a estar obligados. Un Plan de Reforma que pone en peligro esta riqueza natural que es de todos", han alertado.

"Desde la Plataforma No al Hotel de la Cava no entendemos que la concejalía con competencias en Medio Ambiente y Tajo no se pronuncie en este asunto ni sus técnicos hayan sido consultados", han condenado.