La Plaza del Altozano de Albacete acoge este viernes la V edición de Zona de Moda

Presentación de la V Zona de Moda. - FEDA

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Altozano de Albacete será escenario este viernes, 25 se septiembre, a partir de las 19.00 horas, de la V edición de Zona de Moda, una muestra de los establecimientos comerciales de moda de la ciudad.

Organizada por AB Fashion, Federación de Comercio de Albacete (Fecom) y FEDA, la Zona de Moda cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación y Globalcaja, y contará con la participación de los establecimientos Tonetti, Teñipiel, Moda Re Albacete, Cande Perfumería, Asako, David Sotoca Sastrería y Clementina, según ha informado FEDA por nota de prensa.

La presentación a los medios, ha contado con la participación del presidente de Fecom, José Lozano, junto a la diseñadora Lola Muñoz; la responsable de Marca de Globalcaja, Lucía Mallol; la diputada provincial, Raquel Ruiz, y la concejala, Rosa González de la Aleja.

Los organizadores han resaltado la satisfacción de volver a sacar la moda de los comercios de Albacete a la calle y acercarla directamente a los ciudadanos y ciudadanas, haciendo al mismo tiempo un llamamiento a que se llene la plaza del Altozano, con esta pasarela de moda.

El presidente de Fecom, José Lozano, ha destacado que el evento supone una oportunidad para transmitir a los consumidores que "comprar en el comercio local significa apoyar directamente a nuestra ciudad. Y este desfile nos permite poner el foco no sólo en los establecimientos que hoy vemos sobre la pasarela, sino también en los muchos comercios de nuestra ciudad que cuentan con excelentes productos y profesionales".

Zona de Moda, ha afirmado Lozano, representa el esfuerzo, la calidad y el orgullo de nuestros comerciantes, que un año más salen de sus establecimientos y visten de moda las calles de Albacete.

De su lado, Lola Muñoz ha destacado el casting con más de 500 inscritos, lo que supondrá que este viernes habrá en la pasarela más de 100 propuestas diferentes, "un despliegue increíble que abarcará desde moda joven y urbana hasta trajes de ceremonia; en definitiva, una oferta variada y pensada para todos los públicos. En sus cuatro ediciones anteriores, este desfile conquistó por completo al público de Albacete, situando a nuestras tiendas en el centro neurálgico de la vida de la ciudad. Con 'Zona de Moda' logramos acercar las tendencias a nuestras calles: las prendas salen de los escaparates y los maniquíes cobran vida".

"De esta manera, AB Fashion, Fecom y FEDA apostamos en perfecta sinergia por poner en valor el comercio de proximidad albaceteño, su grandísima calidad, su extraordinario servicio y su impecable atención al cliente", ha añadido.

Por parte de Globalcaja, su responsable de Comunicación, Marca y Patrocinios, Lucía Mallol, ha destacado la vinculación de la entidad con Zona de Moda y el valor de una iniciativa que contribuye a visibilizar y dinamizar el comercio local. "En Globalcaja compartimos con nuestros comercios una misma forma de entender la relación con las personas, basada en la cercanía, la confianza y el trato personalizado. Apoyar al comercio local es también contribuir a generar empleo, dinamizar nuestras calles y mantener vivas nuestras ciudades", ha señalado.

Lucía Mallol ha explicado además que Globalcaja reforzará su colaboración con una acción dirigida a generar actividad en los establecimientos: el sorteo de dos tarjetas de 300 euros cada una para realizar compras en comercios amigos de Globalcaja que participan en Zona de Moda.

Todas las personas que se den cita en la Plaza del Altozano podrán participar inscribiéndose en un formulario mediante un código QR. En el sorteo, los clientes de Globalcaja tendrán una participación adicional y una más en caso de utilizar Bizum con la entidad.

APOYANDO INICIATIVAS LOCALES

La diputada provincial, Raquel Ruiz, ha destacado el papel de Fecom acompañando y dinamizando el comercio de proximidad, "que es clave para nuestra tierra". En este sentido, ha subrayado que Zona de Moda se ha convertido en un gran escaparate para ese comercio, y ha reafirmado el compromiso de la Diputación con cada iniciativa que, como ésta, viene a impulsarlo, al tiempo que ha destacado la importancia de la colaboración público-privada "para realizar con éxito proyectos que nos ilusionan", remarcando que la institución provincial también estará al lado de Ab Fashion, "el hermano mayor".

Finalmente, ha felicitado al comercio en general de Albacete y en especial a los siete participantes en Zona de Moda, "presumir de la calidad, la cercanía y profesionalidad del comercio de nuestra tierra".

Para terminar, la concejala Rosa González de la Aleja, ha agradecido también a Fecom y a FEDA estar siempre al lado de la empresa, apoyando iniciativas que fomenten el desarrollo local y ha destacado los valores del comercio "valientes, luchadores, y decididos". Y el mayor objetivo de Zona de Moda no es otro que "poner en valor el comercio, acercar la moda a la ciudad, dar visibilidad al comercio de la ciudad; comercios que forman parte de nuestra vida cotidiana, una experiencia diferente para el cliente. El Ayuntamiento apuesta por un evento dinámico, atractivo para todo el público".

Y ha concluido diciendo que "Zona Moda forma parte del Albacete que tenemos y que estamos construyendo, con esfuerzo e, ilusión, apuesta diaria por la ciudad y apoyo de las instituciones al comercio que las necesita."