El pleno de Albacete aprueba por unanimidad la modificación urbanística que permitirá cambiar el uso del Edificio Belda

Pleno de Albacete - AY ALBACETE

ALBACETE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha dado el visto bueno por unanimidad a la modificación urbanística que permitirá cambiar el uso del Edificio Belda en la calle Ancha, que pasará a tener carácter comercial y también gozará de una protección urbanística reforzada para la fachada y las columnas interiores de fundición. Esta modificación deberá ser definitivamente aprobada por la Junta como administración competente.

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha sido el encargado de informar en la sesión plenaria del cambio de uso residencial a comercial, "para recuperar y dinamizar este inmueble, que lleva años en situación de abandono, y así seguir avanzando en la revitalización del centro urbano".

Garijo ha destacado el trabajo que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de la capital en los últimos meses, "especialmente la Gerencia de Urbanismo, con la finalidad de recuperar un edificio emblemático. Era una actuación pendiente hace mucho tiempo, porque aunque el edificio se sitúa en un eje histórico de la ciudad, sólo tiene una protección genérica, y debemos incorporarlo al catálogo de edificios protegido del PGOU".

Según el concejal, "de este modo contribuimos a la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, y al cambiar el uso de residencial a terciario comercial, abrimos el abanico de posibilidades para dar vida al edificio y a todo su entorno. Es importante resaltar que aunque se reordenan los volúmenes, no se aumenta la edificabilidad".

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para incorporar la protección de la fachada del edificio y los pilares interiores de fundición, preservando así los elementos arquitectónicos más representativos del inmueble.

El edificio Belda fue proyectado por el Arquitecto Ramón Casas Massó en 1903, y tanto la fachada como sus pilares de fundición en la planta baja representan una tipología característica de un momento de la historia de la ciudad.

El acuerdo plenario se remitirá ahora a la Junta de Comunidades para la aprobación del cambio del PGOU y la inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos para proteger la fachada de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Albacete.

MOCIÓN POR EL DÍA DEL ORGULLO

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado una moción conjunta presentada por los grupos municipales del PP, PSOE y Unidas Podemos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que ha sido leída por la concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, para reafirmar su compromiso con la igualdad real y efectiva, el respeto a la diversidad, la libertad y la dignidad de todas las personas.

Entre los acuerdos aprobados por el pleno se encuentra el desarrollo de campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad; la creación de protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación; la formación del personal municipal en materia de diversidad sexual y de género; y la adopción de medidas para frenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBI que, en cualquier ámbito, legitiman o fomentan la discriminación y las agresiones.

De su lado, la concejala de Empleo, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha puesto en valor el importante trabajo que diariamente desempeña la Agencia Municipal de Colocación durante la sesión plenaria celebrada esta mañana, recordando que durante el pasado año atendió a 6.360 personas y realizó 10.311 atenciones para dotar a la población de más oportunidades laborales, de manera especial a aquellas personas con mayores problemas de inserción en el mercado laboral.

En este sentido, Rodríguez de Vera ha señalado que "detrás de cada dato de desempleo hay una historia personal, hay un joven que busca su primer empleo, una mujer que necesita reincorporarse al mercado laboral, un trabajador mayor de 45 años que merece una nueva oportunidad, una persona con discapacidad, una familia que necesita estabilidad o alguien que, simplemente, quiere volver a empezar", asegurando que "el empleo nunca puede entender de ideologías, sino de personas".

La concejala ha estacado la labor a favor del empleo que desde hace 25 años realiza la Agencia Municipal de Colocación, acompañando a las personas desempleadas, orientándolas, formándolas y poniendo en contacto el talento con las empresas que necesitan incorporar profesionales, asegurando que "no ofrecemos únicamente información sobre ofertas de trabajo, ya que escuchamos a cada persona, analizamos su situación, elaboramos un diagnóstico individualizado, diseñamos un itinerario personalizado y la acompañamos durante todo el proceso hasta mejorar sus posibilidades de inserción laboral".

Una metodología de trabajo que, tal y como ha explicado Lucrecia Rodríguez de Vera, está en sintonía con la filosofía del proyecto EMPLEabLES que la Agenda está desarrollando en estos momentos para "poner a la persona en el centro y ofrecerle un acompañamiento integral adaptado a sus necesidades".

MOCIONES DEL PSOE

El Ayuntamiento de Albacete reactivará la Mesa de Seguimiento de las mociones aprobadas por el Pleno y pondrá en marcha una Feria Municipal del Empleo. Ambas iniciativas verán la luz tras ser aprobadas por unanimidad las propuestas presentadas por el Grupo Municipal Socialista en la sesión plenaria.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, ha sido el encargado de defender la moción que instaba al equipo de Gobierno a cumplir con los acuerdos plenarios e informar de su grado de ejecución. González ha recordado que, tras tres años de mandato de la actual Corporación, se han presentado 136 mociones, de las cuales 86 han sido aprobadas por la mayoría del salón de plenos.

Sin embargo, el estado de ejecución de la gran mayoría es de "parálisis absoluta". González ha criticado al alcalde, Manuel Serrano, por fingir diálogo ante la opinión pública mientras condena los acuerdos al "cajón del olvido".

Por otra parte, el concejal socialista Diego Aroca Rodas ha defendido la creación de una Feria Municipal del Empleo, contextualizando la propuesta dentro del buen momento económico que viven el país y la región, y reconociendo el impacto de los más de 36 millones de euros invertidos en empleo en Albacete desde la llegada del presidente Emiliano García-Page.

No obstante, el concejal socialista ha recordado que detrás de las macrocifras "hay personas y familias", apuntando que la ciudad cuenta aún con más de 8.900 personas en paro y muchos trabajadores y trabajadoras con subocupación respecto a su cualificación. "Queremos que esta Feria de Empleo sea un auténtico nexo de unión entre empresas, trabajadores, entidades de formación, la Universidad pública y los agentes sociales", ha explicado.

MOCIÓN DE VOX

De otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal de Vox para poner fin a "un déficit histórico" en el transporte público de la ciudad. La iniciativa, defendida por la portavoz de la formación, Lorena González, ha logrado el compromiso de la corporación para instalar marquesinas en las paradas de autobús de Albacete, previo análisis de la situación específica de cada una de ellas.

Actualmente, Albacete cuenta con 196 paradas de autobús urbano, pero 88 de ellas carecían por completo de refugio. "Es de justicia que pongamos fin a una situación que obligaba a casi el 45% de los usuarios de nuestra red a esperar el autobús desprotegidos ante las temperaturas extremas, el sol, el viento o la lluvia", ha afirmado González tras el voto favorable del resto de formaciones.