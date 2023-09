DANA afectó a 296 pueblos de C-LM, causó 2.600 incidencias y 36.000 llamadas a 112 y movilizó 520 efectivos

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transición Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado cuenta en sede parlamentaria del estado actual de los puntos más afectados de la región tras el paso de la DANA desde el pasado domingo, apuntando que las tormentas afectaron a 290 municipios, provocaron 2.600 incidencias y 36.000 llamadas al 112 y motivó la movilización de 520 efectivos en distintos ámbitos.

Desde la tribuna de oradores en las Cortes, tras dar el pésame a las familias de los tres fallecidos confirmados y recordar que la Guardia Civil mantiene la búsqueda de una mujer desaparecida en la localidad toledana de Valmojado, Ruiz Molina ha enumerado los "innumerables daños" en explotaciones agrarias, edificios públicos, viviendas privadas o flota de vehículos.

La avería de la tubería de Picadas es el destrozo más grande, que "mantiene en vilo" al Gobierno regional, si bien otras infraestructuras se vieron afectadas, como la Autovía de los Viñedos. Hay, además, 28 centros educativos afectados y dos centros de salud.

Para hacer frente a estas incidencias el Gobierno ha puesto "todos los recursos solicitados", movilizando durante la activación del Meteocam más de 500 efectivos entre personal Infocam, brigada de carreteras, servicio de urgencias y emergencias o transporte sanitario.

Un total de efectivos que siguen activados y trabajando para "resolver problemas en muchos municipios".

Todo ello con 120 medios entre quitanieves, motoniveladoras o excavadoras; a lo que ha sumado la movilización de los efectivos de Protección Civil y sus agrupaciones de voluntarios.

También Cruz Roja ha participado repartiendo mantas y comida en varios puntos de la provincia de Toledo.

A todo ello ha sumado la gran cantidad de operarios municipales, bomberos o integrantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que eleva el número de personas que han trabajado contra los efectos de la DANA.

Con este saldo, ha recordado, se ha trasladado ya al Ministerio del Interior la petición de declaración de zona catastrófica y se ha tramitado la petición de ayuda a la Unión Europea para conseguir fondos de auxilio contra inclemencias meteorológicas.

ACTUACIONES PREVIAS

La primera actuación del Gobierno regional fue "con medidas preventivas" y en segunda fase "desplegando medios" para combatir la emergencia.

En los días previos, ha recordado de la previsión meteorológica antes del domingo, a partir de la cual se tomaron las primeras decisiones y peticiones a los ayuntamientos para mantener dispositivos de seguridad preparados.

Una vez pasó el temporal, la puesta en marcha de un Comité Asesor o la movilización de medios para actuar en las localidades más afectadas formó parte de una segunda fase de organización para paliar los efectos del agua caída.

VOX CULPA A LA MALA ORDENACIÓN TERRITORIAL

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha sido el encargado de fijar la posición de su partido en este debate general, apuntando que este tipo de inclemencias "se van a volver a repetir", por lo que ha propuesto idear soluciones mirando al futuro.

Ha pedido centrarse en un "análisis" de por qué la DANA afecta de manera distinta según el municipio, culpando de ello a los desarrollos urbanísticos y de ordenación territorial.

Tras criticar el diseño de algunas ciudades, ha pedido actuar de forma urgente, reparando en la gran cantidad de cauces de ríos o arroyos "invadidos" por la plana planificación, cambiando torrentes naturales e introduciendo el agua por recorridos no diseñados.

Ha sido en este punto en el que ha criticado las "demoliciones" de presas y embalses que a su juicio está acometiendo el Gobierno de la nación, alarmando al respecto de que no hay información ni datos oficiales en las páginas ministeriales.

PP PIDE FONDOS PROPIOS PARA ATAJAR LOS PROBLEMAS

Carolina Agudo (PP), vecina de Valmojado, una de las localidades más afectadas por la DANA, ha descrito lo vivido como "días muy duros" para muchos vecinos de la región, recordando que aún en su localidad hay una mujer desaparecida.

Una DANA que "ha arrasado con todo a su paso" dejando un escenario para el que el PP pide poner dinero encima de la mesa desde las arcas regionales más allá de las partidas estatales que están por venir tras la declaración de zona catastrófica de los distintos territorios.

"No se puede esperar dos años para recuperar la normalidad. Decirle a vecinos que han perdido casas o a agricultores que han perdido cosechas que ya vendrá el dinero no es solucionar. Y pedir esto no es demagogia", ha señalado.

Ahora toca "cuantificar pronto las pérdidas" y calcular las ayudas según los daños reales, ante lo que el Gobierno debe "evaluar inmediatamente" los destrozos, sobre todo en el sector agrícola.

PSOE APLAUDE LA "CELERIDAD" DEL GOBIERNO

La diputada del PSOE Marisa Sánchez desde la tribuna ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y para reclamar a los grupos la aprobación por unanimidad de una resolución en apoyo a las víctimas.

En su opinión, el trabajo del Gobierno ha sido correcto y "con celeridad a la hora de tomar decisiones", algo "muy importante" para conseguir atajar los daños.

También el trabajo en la reparación de daños por parte de la Administración regional está funcionando, si bien ha dicho que "falta tiempo" para cuantificar daños, para lo cual hay primero que dar por concluida la emergencia.

"Todavía estamos en nivel 1 de emergencia, aún no ha finalizado, por lo que está de más alguna de las declaraciones de esta semana por parte de la oposición", ha criticado la parlamentaria socialista, que critica que se pidan ya ayudas que "ahora es imposible gestionar" porque la gente está "en otros quehaceres".

"PP SIN ESCRÚPULOS"

El consejero ha lamentado que el PP haya traído este debate, acusándole de "no tener escrúpulos" y lamentado que "no hayan llamado para prestar ayuda" en ningún momento.

En todo caso, les ha pedido "seguir así", porque con esa actitud propiciarán que el PSOE revalide el Gobierno dentro de próximos cuatro años.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El PP ha pedido en su propuesta de resolución elaborar de forma inmediata un balance de daños y facilitar la declaración de daños; además de conceder ayudas de forma inmediata a vecinos o establecimientos comerciales para "restablecer cuanto antes los daños".

Igualmente, subvenciones para daños en infraestructuras, así como compensar a ayuntamientos o aplicar bonificaciones a personas físicas o jurídicas para combatir los principales daños estaban en su petición.

Igualmente, ha propuesto una Comisión de Coordinación para controlar la buena marcha de las medidas a implementar.

El PSOE, de otro lado, pide resaltar el compromiso firme del presidente del Gobierno regional con los ayuntamientos, personas y empresas afectados por esta DANA; o poner en valor la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de solicitar a la Unión Europea ayudas del Fondo de Solidaridad.

También instar al Gobierno regional a que traslade al de España la voluntad explícita de esta Cámara de que la citada declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se apruebe con la mayor celeridad por el Consejo de Ministros y que las indemnizaciones y ayudas que puedan corresponder a los afectados, una vez valorados los daños, se tramiten y abonen a la mayor brevedad posible.

No obstante, ambas propuestas de resolución han sido rechazadas durante la votación, al producirse un empate entre los 16 diputados del PSOE --el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ausente, ha votado telemáticamente, pero no podía hacerlo en este caso--, y los 16 diputados que suman PP y Vox.

Antes de dar paso a las votaciones, los parlamentarios han guardado un minuto de silencio por los fallecidos causados por la DANA.