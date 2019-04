Aprobada una modificación de crédito que garantiza ayudas a clubes y asociaciones de Guadalajara

Actualizado 17/04/2019 13:35:49 CET

GUADALAJARA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abstención de todos los grupos de la oposición (PSOE, Ahora Guadalajara y Cs) y el voto a favor del grupo popular ha permitido que en el pleno del Ayuntamiento de la capital haya salido adelante una modificación de crédito que va a asegurar que pese a que el Consistorio funciona con los presupuestos prorrogados queden aseguradas las subvenciones a clubes y asociaciones, garantizado el incremento salarial de los funcionarios.

Todos los grupos de la oposición han coincidido en la sesión plenaria celebrada este Miércoles Santo en abstenerse por responsabilidad, cada uno con su mensaje particular pero coincidiendo en que ninguno quiere que ni asociaciones ni trabajadores se puedan ver afectados negativamente por su voto en contra.

De esta forma, con 10 los votos a favor del PP y la abstención de los grupos de la oposición --han faltado tres ediles-- se ha aprobado esta modificación del presupuesto de 2018 por más de 4 millones de euros que garantizada que clubes y asociaciones como la del Maratón de Cuentos puedan seguir funcionando pero también que los trabajadores del Ayuntamiento perciban el complemento que les corresponde de acuerdo a la nueva RPT.

La subvención del Maratón de Cuentos, la más importante y cuantiosa de todas, ya no corre peligro con esta modificación de crédito; sin embargo, el hecho de que el Ayuntamiento vaya a destinar 68.000 euros en vez de 74.000 ha copado una gran parte del debate.

El portavoz del grupo 'popular', Alfonso Esteban, además de insistir en que es la cantidad más importante que percibe una asociación y compararla el concejal de Hacienda con los 6.000 euros que destina la Junta de Castilla-La Mancha, ha insistido en que si no percibe los 74.000 euros que había previstos para este año se debe únicamente a que se funciona con el presupuesto prorrogado ya que el de 2019 no ha sido aprobado.

En su intervención, Susana Martínez, de Ahora Guadalajara, ha criticado al PP el que les preocupe más el "autobombo" que cómo funcionen realmente las cosas aunque ha reconocido que por el bien de las asociaciones se abstenían.

Por su parte, desde el PSOE, Lucía de Luz, también ha justificado la abstención "porque queremos que las asociaciones cobren y no queremos que salgan ustedes a la calle a echarnos la culpa a la oposición" de lo contrario.

El PSOE no quiere que recaiga en ellos esa responsabilidad aunque ha insistido en referencia concreta al Maratón de Cuentos en criticar la cantidad que se le destina, 68.000 euros.

Y precisamente, el portavoz del PP ha incidido en que el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil es la asociación que más se lleva de la Administración municipal y cómo gracias al Patronato de Cultura "es viable".

Por su parte, desde Cs también se ha justificado la abstención por responsabilidad, para que no se vea comprometido el funcionamiento de ninguna asociación pero han insistido en que esta modificación de crédito no hubiera sido necesaria si el equipo de Gobierno no hubiera bloqueado los presupuestos para este año.

Por su parte, el alcalde, Antonio Román, ha tomado la palabra para recriminar la postura de Martínez en torno al maratón porque "el peor favor que se le puede hacer a una actividad cultural es tratar de politizarla hasta este extremo". "Si queremos que el maratón sea realmente de toda la ciudad, saquémoslo de todas las disputas políticas", ha concluido.