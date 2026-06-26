El pleno de Guadalajara aprueba pedir más capacidad eléctrica para el desarrollo de la ciudad

Pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Rechaza las propuestas del PSOE sobre la visibilidad del colectivo LGTBI tras iniciar la sesión con un minuto de silencio por Venezuela

GUADALAJARA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) - .

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha dado este viernes luz verde a la moción conjunta presentada por los grupos del PP y Vox para respaldar las alegaciones municipales a la nueva planificación de la red de transporte y distribución de energía eléctrica Horizonte 2030, una iniciativa que el equipo de Gobierno considera clave para garantizar el desarrollo industrial y residencial de la ciudad.

Una moción que ha salido adelante con los 13 votos favorables del equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, y la abstención de los dos grupos de la oposición, PSOE y Aike (12), sin que se atendiera la enmienda de adición planteada además por el Grupo Socialista.

En una sesión plenaria que ha arrancado con un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano, la moción ha salido adelante con los 13 votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE y Aike se abstuvieron (12), sin que se atendiera la enmienda de adición planteada por el Grupo Socialista.

Durante el debate, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha defendido que la falta de capacidad eléctrica constituye actualmente uno de los principales frenos al crecimiento de Guadalajara y ha justificado la necesidad de presentar alegaciones al plan estatal para asegurar potencia suficiente que permita atender futuros desarrollos industriales y residenciales.

Según ha sostenido, el objetivo es que el suministro energético deje de ser "un obstáculo" para la implantación de empresas y la construcción de nuevas viviendas. Desde Vox, su portavoz, Víctor Morejón, ha respaldado la iniciativa y ha criticado que Guadalajara haya quedado fuera de anteriores planificaciones eléctricas, responsabilizando al Gobierno central de limitar las posibilidades de crecimiento de la ciudad.

Una sesión plenaria en la que la portavoz socialista, Lucía de Luz, ha anunciado una enmienda de adición con la que proponía ampliar la planificación más allá de 2030 y anticipar las futuras necesidades energéticas de Guadalajara, enmienda que no fue atendida, aunque su formación si mostró su respaldo a incrementar la capacidad eléctrica, reprochando al Gobierno municipal la ausencia de políticas de desarrollo económico y atracción de empresas y culpándole también de de la etapa de "estancamiento" que atraviesa la ciudad.

Por su parte, la portavoz y única concejala de Aike, Susana Martínez, ha cuestionado que el Ayuntamiento solicitara el apoyo del resto de grupos sin haber facilitado previamente el contenido de las alegaciones, argumentando que resultaba imposible respaldarlas sin conocer su alcance.

La sesión también ha dejado el rechazo de dos iniciativas socialistas. La primera, relativa a reforzar la visibilidad institucional del colectivo LGTBI y al cumplimiento de la normativa municipal en esta materia, que no ha salido adelante por el voto en contra de PP y Vox.

Durante el debate, el PSOE ha defendido la necesidad de mantener el compromiso institucional con el colectivo, mientras que PP y Vox han sostenido que el Ayuntamiento debe representar a todos los ciudadanos sin asumir, a su juicio, planteamientos ideológicos.

Tampoco ha prosperado la moción del Grupo Socialista para impulsar una estrategia municipal integral dirigida a las personas mayores. El PSOE planteó la elaboración de un pacto de ciudad que reforzara las políticas de envejecimiento activo, lucha contra la soledad no deseada y reducción de la brecha digital, una propuesta que ha sido rechazada por la mayoría del equipo de Gobierno.

Otra de las iniciativas que no ha prosperado ha sido la propuesta de Aike sobre el sistema de venta de entradas de los conciertos de Ferias. La formación proponía facilitar también la adquisición presencial y cuestionó el modelo de contratación de los espectáculos, mientras que el equipo de Gobierno ha defendido tanto los precios como la fórmula contractual empleada. La propuesta ha sido rechazada con la mayoría del equipo de Gobierno.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio convocado por la alcaldesa, Ana Guarinos, en solidaridad con el pueblo venezolano y en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en ese país. En nombre de toda la Corporación municipal, la regidora ha trasladado el pésame y el apoyo de la ciudad a la comunidad venezolana residente en Guadalajara en estos momentos de especial dificultad.