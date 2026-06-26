El pleno de Toledo insta al Ministerio de Transportes a garantizar la parada de la alta velocidad en la ciudad

Pleno de Toledo - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este viernes --con los votos a favor de PP y Vox, y en contra de IU y PSOE-- una moción para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a garantizar que Toledo mantenga una parada de Alta Velocidad y su integración definitiva en el corredor ferroviario Madrid-Extremadura-frontera portuguesa.

La iniciativa solicita la convocatoria urgente de la comisión técnica interadministrativa para conocer el estado real del proyecto y reclama la publicación del estudio informativo de la propuesta 'Toledo AVE', presentada por el Ayuntamiento durante el proceso de alegaciones.

Con esta moción, el Grupo Municipal Popular defiende una solución estable y definitiva que preserve la conectividad ferroviaria de la ciudad, evite que una alternativa provisional sin parada en Toledo pueda perpetuarse en el tiempo y proteja los intereses estratégicos de la capital regional.

El portavoz de IU, Txema Fernández, ha defendido el modelo de tren convencional como medio de cohesión territorial y ha recordado los reparos de Portugal a esta línea. Asimismo, ha recordado que el tren convencional es más eficiente económica y socialmente y ha señalado que con la recuperación de infraestructuras ya existentes podrían paliarse los inconvenientes que a diario sufren los usuarios de la A-42 que tienen sus puestos de trabajo en alguno de los municipios de La Sagra.

Al respecto, la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, ha criticado que el alcalde, Carlos Velázquez, y su gobierno no hayan aceptado la enmienda transaccional presentada por el PSOE a esta moción.

La propuesta socialista mantenía los acuerdos planteados por el Gobierno local, pero añadía un tercer punto para garantizar expresamente la permanencia de la estación de Santa Bárbara y renunciar a cualquier alternativa que pudiera ponerla en riesgo.

De la Cruz ha denunciado que el alcalde ha convertido el debate ferroviario en una herramienta de confrontación política, cuando lo que necesita Toledo es seguridad y certezas sobre una infraestructura estratégica para la ciudad. "La moción del PP solo buscaba titulares. Nuestra enmienda servía para blindar la estación de Santa Bárbara y proteger los intereses de Toledo", ha señalado la portavoz socialista.

MEJORAR LAS PISCINAS

Los socialistas han lamentado que los concejales del Gobierno municipal hayan votado en contra de su propuesta para mejorar las piscinas municipales con más zonas de sombra, espacios habilitados para consumir comida propia y gratuidad durante las olas de calor.

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha recordado que fue el anterior Gobierno socialista quien adelantó por primera vez la apertura de las piscinas al 1 de junio. "Nosotros adelantamos la apertura, ampliamos horarios y mejoramos las piscinas; ustedes improvisan", ha explicado.

Vox ha votado contra la moción socialista ya que la obligación de los gobernantes "es ser responsables con la gestión de los recursos públicos y la propuesta no se refiere sólo a las personas vulnerables", ha explicado el concejal Daniel Morcillo.

Al respecto, el portavoz de IU, Txema Fernández, ha apoyado la moción pero no ha olvidado recordar que en época de bajas temperaturas también es necesario establecer estos refugios que podrían ubicarse en centros comerciales a los que el Ayuntamiento podría facilitar la llegada de forma gratuita con los autobuses urbanos.

ANTICIPO ELECTORAL

Por otro lado, también ha salido adelante otra moción presentada por el PP con el apoyo de Vox en la que solicita que el Gobierno de España y su presidente asuman las responsabilidades políticas derivadas de los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE.

El concejal del PP y portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, ha lamentado que quienes llegaron al Gobierno "prometiendo regeneración democrática" se hayan convertido, a su juicio, en protagonistas de una de las etapas "más oscuras de la democracia española".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno continúe sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado y ha acusado al PSOE de mantenerse en el poder pese a la pérdida de credibilidad institucional, "¿por qué no tenemos Presupuestos? Porque estamos ante el Gobierno más corrupto de la democracia, cada semana aparecen nuevos casos y, mientras tanto, el PSOE sigue sin asumir ninguna responsabilidad", ha afirmado.

Alcalde ha denunciado también los ataques del Gobierno a jueces, fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando las investigaciones afectan a dirigentes socialistas. "España necesita recuperar la confianza de los ciudadanos y eso solo puede lograrse devolviendo la voz a los españoles en las urnas, la decencia y la ejemplaridad deben volver a ser los principios que guíen la vida pública", ha concluido.

Al respecto se ha pronunciado también el edil de Vox Daniel Morcillo, quien ha dicho que "los ayuntamientos son también víctimas de la falta de presupuestos del Estado" y el Gobierno ha perdido la confianza de las Cortes. "Devolver la palabra a los ciudadanos en este momento es la solución más democrática a esta situación", ha zanjado.

TASA TURÍSTICA

Otra de las mociones que ha salido adelante en el pleno es la presentada por el Grupo Municipal Vox que propone instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a aprobar el marco normativo necesario para que los municipios de la región puedan implantar una tasa turística.

La formación defiende que el fuerte crecimiento del turismo en Toledo hace necesario que los visitantes contribuyan al mantenimiento del patrimonio, los servicios públicos y las infraestructuras de la ciudad, tomando como referencia modelos ya implantados en otras comunidades autónomas y ciudades españolas.

"Lo que hace una tasa turística es trasladar una parte del coste que genera el turismo a quienes lo generan, sin que ello repercuta en el bolsillo de los toledanos, que incluso podrían ver reducidos sus impuestos. Es el visitante quien paga, no el vecino", ha aclarado el edil de Vox Juan Marín, quien ha hecho hincapié en que se ha demostrado que la puesta en marcha de esta tasa en otros lugares "no ha influido en la disminución de los visitantes".

Ante esta moción, el portavoz de IU ha instado a que sea el propio Ayuntamiento el que instaure una tasa que repercuta directamente en beneficio de la economía de los toledanos y toledanas

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por IU-Podemos para que las entregas a cuenta del Estado al Ayuntamiento de Toledo se destinen a política social o de vivienda.

Vox ha rechazado la propuesta porque, en opinión del concejal Florentino Delgado, "reconociendo las bondades su propuesta, es inviable aprobar la moción según está planteada".

El pleno municipal comenzaba con un minuto de silencio como muestra de apoyo a las víctimas de los terremotos que han asolado Venezuela. Asimismo, la sesión se iniciaba con la lectura de dos declaraciones institucionales, la primera de ellas, a favor 'Prosvida' y la segunda del centro de estudios y opinión 'Fundación AXA', Ponle Freno Peatones 2030, 'Compromiso por la reducción de las víctimas por atropello en las ciudades al 50%'.