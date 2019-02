Podemos da por certificado que Page ha "secuestrado" sus leyes pero exigirá más plenos

Actualizado 25/02/2019 13:07:51 CET

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha considerado que las últimas declaraciones del presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, dan por certificado que el Gobierno de la región y su presidente, Emiliano García-Page, ha "secuestrado" los dos proyectos de ley impulsados por la formación morada, como son los de Garantía de Rentas y de Participación Ciudadana.

En rueda de prensa, Llorente ha avanzado que en todo caso va a exigir la celebración de más plenos para que estos proyectos tengan tiempo efectivo de llegar a ser debatidos en sesión plenaria, después de que Fernández Vaquero afirmara que sólo restan tres sesiones esta legislatura.

Llorente ha recordado que él mismo había comprometido su apoyo a los proyectos de ley pendientes de llegar a las Cortes, pero el PSOE "volvió a mentir sugiriendo una pinza" entre Llorente y el PP.

"Apelo a su sentido del ridículo. Es Page, y nadie más, quien está reteniendo estos proyectos de ley. Despreciaron nuestra mano tendida y ya no se sabe muy bien qué es lo que están pidiendo", ha lamentado el diputado guadalajareño, que ha acuasdo al Gobierno de querer la "rendición" de Podemos.

En su opinión, ahora el Ejecutivo de García-Page quiere "anular la actividad de Podemos" y pretende que la formación morada "renuncie a su programa" mientras "secuestran" sus proyectos de ley.

Dicho esto, ha lamentado que el Gobierno esté aplicando "un doble rasero" en cuanto a las leyes, ya que, por ejemplo, la ley del Estatuto de la Mujer Rural o la de Economía Circular sí que irán a las Cortes, y no las de Garantía de Rentas o la de Participación Ciudadana, en las que ha trabajado Podemos.

"Sí remiten las leyes del PSOE, y las de Podemos las mantienen secuestradas durante más de un año de cogobierno. Este doble rasero desmonta por completo el discurso falaz que mantiene el Gobierno para tratar de justificar el bloqueo", ha aseverado.

TIERRAS RARAS

También se ha referido al anuncio del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, quien en sede parlamentaria anunció que el Gobierno recurriría la decisión de la Mesa de las Cortes que calificaba con los votos de PP y Podemos la proposición de ley de Minería de Tierras Raras.

Este extremo contradice, según ha recordado Llorente, la primera versión del PSOE en boca de su portavoz parlamentaria, Blanca Fernández, quien dijo que el Grupo Socialista asumiría esa decisión.

"Han hecho todo lo posible para impedir la tramitación de la proposición de ley de la Plataforma Sí a la Tierra Viva. A ver cómo se lo explican", ha indicado.

Dicho esto, ha precisado que el Gobierno no puede recurrir la decisión de la Mesa, ya que el Reglamento de las Cortes dice que el Ejecutivo no puede presentar recurso, ya que esa potestad se la da sólo a los parlamentarios.

Tras apelar a la separación de poderes, ha recordado que el Parlamento "tiene la facultad de legislar" y el Gobierno "tiene que acatar" esas competencias.

En su opinión, el Gobierno "no puede vetar una ley sólo porque no le guste", algo que "establece el Tribunal Constitucional". Por tanto, ha dicho que si ese recurso se llegase a presentar, "la Mesa, de acuerdo con el Reglamento, no podría admitirlo a trámite".

En cualquier caso, Llorente ha comprometido a seguir adelante con su trabajo parlamentario. "Pediremos los plenos extraordinarios que hagan falta. No puede ser que no se celebren plenos en las próximas dos semanas con proyectos de ley pendientes", ha concluido.