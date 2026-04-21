Podemos insta a buscar otras vías de aprobación del Estatuto de C-LM en el Congreso

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora autonómica de Podemos Castilla-La Mancha, Irene Arcalá, ha señalado este martes "en el Congreso existe una mayoría democrática con la que es posible y necesario aprobar el Estatuto mejorando la representatividad electoral y recuperando la democracia en nuestra región".
Arcalá ha tendido la mano "para que la reforma salga adelante y lo haga salvando la democracia de Castilla-La Mancha y con la participación de aquellos partidos que el golpe electoral de Cospedal impide que hayamos podido hacerlo en las Cortes Autonómicas, un ejemplo de la falta de democracia del actual Estatuto", según ha trasladado Podemos por nota de prensa.
En este sentido ha vuelto a recordar que "el actual sistema electoral está hecho por Cospedal para que gobierne la derecha y pone la alfombra roja para que gobierne Vox" y se ha mostrado tajante: "Solo hay dos opciones: democracia o fascismo, y la opción de la democracia depende de aprobar una enmienda que amplíe la propuesta que el PSOE pactó con el PP".
De su lado, el también coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha alertado del "peligro de que el PSOE de Castilla-La Mancha vuelva a caer en la trampa de PP y VOX con el Estatuto tratando de aprobarlo con quienes quieren eliminar la democracia y los derechos y ya han traicionado al PSOE dos veces y recortado progresivamente el Estatuto en cada concesión socialista".
ENMIENDA CONJUNTA CON IU
Por otra parte, Podemos ha afirmado que se encuentra trabajando junto a IU de Castilla-La Mancha en "una alternativa conjunta que presentarán al PSOE para buscar un acuerdo que saque adelante el Estatuto y lo haga salvando la democracia consiguientdo representación electoral".
"Esta propuesta permitirá articular una mayoría en el Congreso de los Diputados que haga posible aprobar el Estatuto dejando de lado la amenaza fascista de PP-Vox", han zanjado desde la formación morada en la región.