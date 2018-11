Podemos C-LM lamenta que Cospedal se dedicase "a cuestiones muy sucias"

Publicado 31/10/2018 10:19:09 CET

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, ha lamentado que la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, "no solo no estaba y destrozó esta tierra" sino que, en lugar de trabajar por ella, "se estaba dedicando a cuestiones muy sucias".

Díaz se ha pronunciado así a preguntas de los medios en las Cortes, tras las informaciones que apuntan que Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, pidieron "trabajos puntuales" al excomisario de Policía José Manuel Villarejo, en la reunión que mantuvieron en julio de 2009 en la sede de Génova tras estallar el caso Gürtel.

"A mí ya no me sorprende nada del PP y de la señora Cospedal. Está claro que las cloacas del Estado han tenido ramificaciones por todo el Estado, y es una pena que Castilla-La Mancha no se haya librado de que esas cloacas hayan estado actuando" aquí también, ha apuntado.

A su juicio, "la que va a tener que rendir cuentas es Cospedal y su partido", ha comentado, convencida de que la expresidenta regional "parece que ha pasado de ser la mejor presidenta de Castilla-La Mancha, la presidenta de honor del PP, a de repente parece que no existe, es una presidenta ausente".

La también diputada de la formación morada en la región, cree que "algunos sienten vergüenza de tener que descubrir a lo que se ha dedicado su presidenta", agregando que el PP "más que un partido parece una casa de apuestas a veces".