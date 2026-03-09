Podemos pide al Gobierno de C-LM que cumpla de "manera urgente" la Ley del Aborto

La coordinadora regional de Podemos C-LM, Irene Arcalá. - PODEMOS

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha pedido a la Junta de Castilla-La Mancha que "cumpla de manera urgente" la Ley del Aborto. Para la coordinadora regional de la formación, Irene Arcalá, es "lamentable" que las mujeres de la región "tengan que llegar a otro 8 de Marzo, y ya van cuatro seguidos, en el que Page sigue incumpliendo dicha norma.

En nota de prensa, la formación morada alerta de que este incumplimiento provoca que las mujeres que quieren ejercer este derecho reconocido "tengan que desplazarse cientos de kilómetros a otras comunidades para poder hacerlo".

"Es de una importancia vital que el nuevo texto del Estatuto de Autonomía blinde este derecho mediante la enmienda que, desde Podemos, hemos presentado en el Congreso; esperamos que se incluya en la fase de negociación para revertir esta situación anómala, debida a la inacción del gobierno de Page".

En esta línea, Arcalá también ha querido mostrar "el apoyo a todos los colectivos feministas y organizaciones sindicales, que la semana pasada pidieron a Page que se garantice el acceso al aborto en nuestra sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso".

Dicho esto, ha vuelto a denunciar que "la única solución que queda a las mujeres de nuestra región para no tener que recorrer cientos de kilómetros, y poder abortar en la sanidad pública, es hacerlo en clínicas privadas donde son acosadas por grupos ultra antiabortistas".

"El aborto es de un derecho legal en España desde 40 años, y el gobierno de Page sigue incumpliéndolo a pesar de que Irene Montero reformó la ley obligando a que las comunidades autónomas aseguren éste servicio público en nuestros hospitales para evitar éstas situaciones", ha añadido.

ASIGNATURA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

De igual modo, la formación morada también ha exigido al Gobierno regional que implante en las aulas la asignatura de igualdad de género, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género, ya que es un contenido obligatorio que recoge la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Recuerda que fue aprobada con Podemos en el Gobierno de la Junta y que "Page sigue sin aplicar 8 años después, pese a que la misma garantiza que dichos contenidos deben ser impartidos en los niveles de Educación Infantil y Educación Secundaria Obligatoria".

Al hilo de lo anterior, desde la formación recuerdan también que "la impartición de los contenidos anteriores también viene recogida en la Ley del 'Sólo Sí es Sí', para que todo el sistema educativo incluya contenidos sobre la educación sexual e igualdad de género a todos los niveles, con lo que el incumplimiento del gobierno regional es doble".

"Desde Podemos presentamos también otra enmienda en el Congreso para blindar esta ley en nuestro Estatuto de Autonomía y, de este modo, proteger el consentimiento sexual y la impartición de éstos contenidos educativos".

Por último, Arcalá ha destacado que "es muy importante que la Ley del 'Sólo Si es Si' siga desarrollándose, ampliando a que, también, se impartan estos contenidos en Formación Profesional como ha propuesto recientemente sy secretaria general, Ione Belarra.