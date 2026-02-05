Podemos propone combinar circunscripción única y cinco provinciales en C-LM y una horquilla de entre 47 y 100 diputados

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota la convalidación o derogación de los decretos leyes que inclu - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados, con la firma de la diputada de Podemos Ione Belarra, ha presentado un total de 18 enmiendas parciales al texto original del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, entre las que plantea una horquilla de diputados de entre 47 y 100 para la representatividad de la ciudadanía de la región.

En sus enmiendas, recogidas por Europa Press, indica que "las circunscripciones electorales podrán ser de ámbito autonómico, provincial o de ambas".

"Cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de tres escaños. El sistema electoral es de representación proporcional a su población, y asegurará la representación adecuada de las provincias de Castilla-La Mancha"; añade Podemos en sus propuestas.

Podemos quiere también que toda la riqueza de la comunidad autónoma "en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".

Propone, además, que se la Junta que asuma "el blindaje de los servicios públicos al asegurar su carácter universal, gratuito, de calidad y con condiciones laborales dignas, impidiendo recortes presupuestarios, privatizaciones o externalizaciones" de los mismos; o garantizar el derecho al aborto y la protección a todos los colectivos en relación a su sexualidad.

Para este último cometido, reclama la prevención de las violencias de género, protección, asistencia integral especializada y reparación a las víctimas "con todas las iniciativas y servicios públicos destinados para garantizarlo".

Todo ello para garantizar una "libertad sexual efectiva, basada en el consentimiento, para lo que incorporará en el currículo del sistema educativo en todas sus etapas la educación afectivo-sexual".

MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

La vivienda es uno de los caballos de batalla para Podemos en estas enmiendas. Así, piden un servicio que asigne alternativas habitacionales en los desahucios de familias en situación sobrevenida de insolvencia económica; o el acceso a la vivienda en alquiler social asequible a través de la constitución de parques públicos de vivienda suficientes que alcancen el diez por ciento de la vivienda total.

Limitar el precio de mercado en zonas tensionadas a fin de establecer precios máximos asequibles, nunca superando un precio del alquiler más los suministros básicos del 30% de los ingresos medios de los núcleos familiares del municipio; y limitación de las plazas hoteleras a un máximo del 5% del total de las viviendas en zonas residenciales de las zonas turísticas de los municipios de la comunidad completan estas medidas propuestas por la formación morada.

Vetar actividades económicas extractivistas; más memoria histórica y dignificación de fosas comunes; o garantizar una prestación sanitaria universal y gratuita está en la intención de las enmiendas de Podemos.