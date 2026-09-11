Policía alerta de una estafa en Guadalajara que usa WhatsApp para suplantar a usuarios y pedir dinero a su entorno

Archivo - Imagen de recurso de un teléfono móvil. - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

GUADALAJARA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado de la aparición de una nueva modalidad de fraude detectada en Guadalajara que utiliza la aplicación de mensajería WhatsApp para suplantar la identidad de los usuarios y así contactar con personas de su entorno con el propósito de conseguir transferencias de dinero u otra información de carácter sensible.

Los responsables de estas estafas acceden a las conversaciones de WhatssApp ya existentes entre el usuario y sus contactos cercanos, de forma que consiguen información para plantearles una situación aparentemente urgente que requiere el envío inmediato de dinero, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La víctima puede no percatarse inicialmente de que se están realizando comunicaciones fraudulentas en su nombre. Esta circunstancia dificulta que se detecte el engaño, especialmente cuando los mensajes se producen dentro de conversaciones habituales y proceden del número de teléfono que tienen asociado a esa persona.

Entre las principales señales de alerta se encuentran las peticiones inesperadas de dinero, especialmente cuando se solicita realizar una transferencia con carácter urgente, así como aquellas comunicaciones en las que se reclaman códigos recibidos mediante SMS, códigos de acceso o información que permita tomar el control de una cuenta.