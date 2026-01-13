La Policía celebra en C-LM sus 202 años de historia mirando hacia su presente y futuro para garantizar la seguridad

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este martes en Toledo sus 202 años de historia en un acto en el que, mirando a sus más de dos siglos de historia, ha destacado su "presente y futuro" para la defensa de la seguridad en todo el país.

Un acto que ha estado presidido por el nuevo delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, y el jefe superior de Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, y en el que también han estado presentes el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera; y el delegado de la Junta en la provincia, Álvaro Gutiérrez.

El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha hecho hincapié precisamente en ese presente y futuro del cuerpo, que pasan por fijar sus prioridades en la lucha contra delitos como el crimen organizado, la trata de seres humanos, el narcotráfico, el terrorismo o la violencia de género.

"Son realidades que afligen a las víctimas", ha manifestado, apuntando que exigen "respuestas coordinadas" tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad como de los jueces, fiscales, las Fuerzas Armadas, el mundo académico y empresarial "y por supuesto de la sociedad civil".

Unos retos que, ha continuado, exigen que la Policía esté inmersa en un proceso de transformación "continuo", poniendo en valor que los agentes están "muy bien preparados", mejor formados y trabajan "en infraestructuras más modernas, con mejores equipamientos, vehículos y medios", aunque "siempre es insuficiente y se necesita más".

Sabrido ha señalado que este es "un buen día" para mencionar el "compromiso" de la Policía. "Gracias por vuestro trabajo, compromiso y profesionalidad para seguir cumpliendo con la mayor eficacia", ha enfatizado.

La Policía, ha comentado el delegado, desarrolla una tarea que "no es fácil", una labor "compleja y heterogénea" en tiempos "complicados y difíciles", razón por la que contar con unidades como esta es "una garantía" para el país.

UN "COMPROMISO PERMANENTE"

El jefe superior de Policía Nacional en la región, Francisco Herrero, ha destacado que, en los ya más de dos siglos de andadura del cuerpo, la Policía ha cambiado de estructura y de uniformidad pero "nunca" su vocación de "servicio a la ciudadanía" y de "compromiso permanente con los derechos y libertades".

Un compromiso que, ha incidido, se ha convertido en "el hilo conductor que une a todas las generaciones de policías que han pasado", destacando que cada uno de sus componentes ha recogido de sus predecesores "su herencia y su legado", que a su vez están transmitiendo "a las nuevas generaciones que llegan".

Herrero ha puesto en el foco los valores que destacan en la Policía, como son "la vocación de servicio, la entrega, la dignidad y la lealtad", remarcando "con humildad pero con orgullo" que la Policía es "indispensable para la democracia".

Asimismo, ha considerado que este aniversario es un día para reiterar su "compromiso" con todos estos valores y reforzarlos para unirse como institución.