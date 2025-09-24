Policía de Cuenca interviene siete navajas a las personas que estaba sancionando por una infracción de tráfico

La Policía Local de Cuenca incauta siete navajas a las personas que estaba sancionando en una infracción de tráfico. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca se ha incautado de siete navajas cuando iba a sancionar una infracción de tráfico.

Según informa en su cuenta de Instagram, los hechos se produjeron la pasada noche, cuando la patrulla observó a un pasajero de motocicleta sin casco.

Aquello derivó en una intervención mayor en la que se localizaron estas herramientas y objetos peligrosos entre las pertenencias que portaban.

Finalmente, los implicados fueron denunciados por la infracción de tráfico y por la tenencia de las navajas, conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana. Se enfrantan a multas de 601 euro a 30.000 euros.