La Policía detiene a seis personas en dos investigaciones por cometer varios robos con fuerza en Talavera

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TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en Talavera de la Reina durante los meses de agosto y septiembre en dos negocios y un centro social.

Las dos investigaciones que llevaron hasta los autores de estos delitos también han permitido a los agentes recuperar gran parte del material que fue sustraído, que ya ha sido reintegrado a sus legítimos propietarios, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La primera de las investigaciones se realizaba tras recibir la denuncia de un robo en un centro social en el que no se habían detectado señales de forzamiento. Este robo se relacionó con otro que tuvo lugar el mismo día en un local contiguo al centro social, logrando determinar que el presunto autor accedió a los locales mediante escalo a través de la azotea.

La identificación y detención del presunto responsable de ambos hechos también ha permitido recuperar todos los efectos y dinero sustraído, entre ellos varios ordenadores portátiles, material médico y dos desfibriladores.

Por otro lado, una investigación policial paralela en torno a varios robos con fuerza cometidos en un mismo establecimiento de hostelería de la ciudad ha finalizado con la detención de cinco personas, cuatro de ellos los autores materiales de los robos y uno por adquirir los productos robados, principalmente botellas de bebidas alcohólicas, un televisor y 3.000 euros en efectivo.

Ambas investigaciones han permitido también recuperar los efectos sustraídos, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.