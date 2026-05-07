La Policía lanza una operación antidroga a gran escala en dos barrios de Albacete con varios detenidos

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ALBACETE 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha lanzado en dos barrios de Albacete capital una operación antidroga a gran escala que comenzó este miércoles y sigue activa, con "varios inmuebles intervenidos, un gran número de detenidos y una gran incautación de estupefacientes", según ha avanzado en rueda de prensa el subdelegado de Gobierno, Miguel Juan Espinosa, este jueves.

El operativo comenzó este miércoles en el barrio de La Milagrosa y se ha extendido a la calle Nuestra Señora de Cubas, donde decenas de furgones y agentes policiales se situaron para acordonar edificios y cortar los accesos de calles aledañas. Las dimensiones de la operación han requerido que se desplacen efectivos de la Unidad de Intervención Policial de Madrid como refuerzo.

El subdelegado ha concretado que "se han desmantelado varios puntos de venta de droga" en la ciudad, sobre todo, en zonas que ya se habían intervenido previamente en operaciones anteriores.

La investigación sigue su curso y se mantiene bajo secreto de sumario, sin descartar más detenciones en los próximos días.