La Policía Local de Ciudad Real mejorará su operatividad con dos nuevos vehículos y tres motocicletas

Archivo - El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CIUDAD REAL, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ciudad Real mejorará su operatividad para garantizar la seguridad y mejorar la prevención gracias a la adquisición de dos nuevos vehículos patrulla y tres nuevas motocicletas.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes tras la celebración de este órgano municipal, en el que se ha dado luz verde a una inversión de 87.000 euros para la compra de los dos vehículos y de 36.000 euros para la adquisición de las tres motocicletas.

Arroyo ha señalado que esta inversión demuestra que la "seguridad es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno", subrayando que estos nuevos medios son herramientas que permitirán "actuar con mayor rapidez, eficacia y mejorar la prevención".

Además, ha destacado que la renovación de la flota responde a una demanda histórica de la Policía Local, que reclamaba dotación acorde al servicio que presta en la capital.

Más allá del área de Seguridad, la Junta de Gobierno Local ha dado también luz verde a varios proyectos municipales. Entre ellos, el acondicionamiento del camino de la aldea de Ciruela, con la renovación del firme en un tramo de cuatro kilómetros y una inversión de 50.000 euros.

Según el portavoz, la actuación consistirá en la reconstrucción completa de la capa de rodadura para recuperar un camino que presentaba un deterioro significativo.

Finalmente, la Junta de Gobierno ha firmado un convenio de colaboración con el IES 'Estados del Duque' de Malagón, que permitirá que alumnos del FP de Agrojardinería y Composiciones Florales realicen prácticas en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Ciudad Real.