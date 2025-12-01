El Ayuntamiento de Ciudad Real estudiará los usos que dará al solar que deja la vivienda ocupada del parque de Gasset

Demolición de la vivienda ocupada del parque de Gasset en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real estudiará los futuros usos que dará al solar que deja la conocida vivienda ocupada del parque de Gasset tras su demolición la pasada semana debido a los "problemas de inseguridad" que esta causaba.

Así lo ha indicado, a preguntas de los periodistas, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, quien ha avanzado que ahora desde el Consistorio se está estudiando qué hacer con la parcela de casi 500 metros cuadrados.

El inmueble, ubicado junto al transitado parque de Gasset, había acumulado intervenciones policiales de distinta gravedad en los últimos años, por lo que ha el portavoz municipal ha señalado que la decisión de proceder a la demolición se adoptó al considerar que la vivienda representaba "un riesgo evidente para la seguridad", motivo por el que se optó por actuar de manera contundente.

Ahora, el Ayuntamiento trabaja en determinar qué uso tendrá el espacio liberado, una vez completados los trabajos de retirada de escombros. "El primer paso era acabar con el problema de seguridad que la vivienda causaba, y ahora el segundo paso es ver qué hacemos con esa parcela", ha apostillado.

En este sentido, ha comentado que la parcela en cuestión se considera "ampliación de la zona verde", aunque se está analizando qué otros posibles usos se le puede dar a la misma.

SAN MARTÍN DE PORRES

Preguntado también sobre la situación existente en el poblado chabolista de San Martín de Porres, al oeste de la capital, Arroyo ha informado que "se está trabajando" con distintas administraciones para analizar la situación y ver qué posibles soluciones se pueden dar.

Sobre este asunto, el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, ha remarcado, en multitud de ocasiones, que supone un riesgo para la salud pública, derivado de la venta de drogas y sustancias estupefacientes, por lo que insta a las autoridades policiales y judiciales a actuar contra este punto.