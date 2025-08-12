La Policía Local de Cuenca denuncia un robo con fuerza a una mujer en las inmediaciones del mercadillo

CUENCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha denunciado un robo con fuerza a una mujer de 62 años en la calle Antonio Maura, en las inmediaciones del mercadillo que se celebra cada martes en la capital conquense.

Según los hechos relatados por la Policía Local en Twitter, un varón ha sustraído, a la fuerza, el bolso de la mujer, huyendo del lugar a la carrera.

Más tarde, una ciudadana ha encontrado parte de las pertenencias de la víctima, esparcidas por el parque de Santa Ana, conocido popularmente como el Vivero.